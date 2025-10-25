«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.10
П2
4.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.25
П2
1.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.28
П2
1.31
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.10
П2
5.02
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.70
П2
3.35
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.78
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.40
П2
2.55
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
2
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
56.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
2
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
3.75
П2
50.00
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
7.89
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.38
П2
5.81
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.15
П2
3.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.47
П2
4.03
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.98
П2
1.34
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.99
П2
3.45
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.42
П2
7.12
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.02
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.36
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Футболисты «Уфы» обыграли «Нефтехимик» в матче Первой лиги.

Источник: Лига PARI

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Уфа» победила нижнекамский «Нефтехимик» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Дилан Ортис (15-я минута, пенальти), Мигран Агеян (40) и Осман Минатулаев (57). У «Нефтехимика» отличились Эдуард Валиахметов (49) и Денис Михайлов (72).

«Уфа», набрав 16 очков, поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Нефтехимик» (19) располагается на девятом месте.

В следующем туре «Уфа» 3 ноября примет красноярский «Енисей», «Нефтехимик» в этот же день сыграет дома со «СКА-Хабаровском».

В другом матче саратовский «Сокол» дома обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 1:0.

Уфа
3:2
Первый тайм: 2:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 16
25.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Кирилл Новиков
Голы
Уфа
Дилан Ортис
15′
Мигран Агеян
40′
Осман Минатулаев
57′
Нефтехимик
Эдуард Валиахметов
49′
Денис Михайлов
72′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
17
Давид Озманов
50
Иван Хомуха
15
Алан Хабалов
22
Залимхан Юсупов
79
Константин Троянов
88
Мигран Агеян
53′
11
Осман Минатулаев
65′
90′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
69′
8
Шамиль Исаев
70
Дилан Ортис
76′
23
Данил Ахатов
96
Алексей Барановский
90′
9
Илья Карпук
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
10
Давид Кокоев
70
Иван Бобер
8
Георгий Кантария
59′
7
Султан Джамилов
15
Андрей Никитин
46′
5
Магомед Мусалов
17
Эдуард Валиахметов
46′
23
Денис Михайлов
90
Константин Шильцов
52′
11
Данила Сухомлинов
67′
9
Рашид Магомедов
60′
14
Ислам Машуков
Статистика
Уфа
Нефтехимик
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти