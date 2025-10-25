«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Дилан Ортис (15-я минута, пенальти), Мигран Агеян (40) и Осман Минатулаев (57). У «Нефтехимика» отличились Эдуард Валиахметов (49) и Денис Михайлов (72).