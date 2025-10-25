«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Уфа» победила нижнекамский «Нефтехимик» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Дилан Ортис (15-я минута, пенальти), Мигран Агеян (40) и Осман Минатулаев (57). У «Нефтехимика» отличились Эдуард Валиахметов (49) и Денис Михайлов (72).
«Уфа», набрав 16 очков, поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Нефтехимик» (19) располагается на девятом месте.
В следующем туре «Уфа» 3 ноября примет красноярский «Енисей», «Нефтехимик» в этот же день сыграет дома со «СКА-Хабаровском».
В другом матче саратовский «Сокол» дома обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 1:0.
Футбол, Первая лига, Тур 16
25.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Кирилл Новиков
Голы
Уфа
Дилан Ортис
15′
Мигран Агеян
40′
Осман Минатулаев
57′
Нефтехимик
Эдуард Валиахметов
49′
Денис Михайлов
72′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
17
Давид Озманов
50
Иван Хомуха
15
Алан Хабалов
22
Залимхан Юсупов
79
Константин Троянов
88
Мигран Агеян
53′
11
Осман Минатулаев
65′
90′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
69′
8
Шамиль Исаев
70
Дилан Ортис
76′
23
Данил Ахатов
96
Алексей Барановский
90′
9
Илья Карпук
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
10
Давид Кокоев
70
Иван Бобер
8
Георгий Кантария
59′
7
Султан Джамилов
15
Андрей Никитин
46′
5
Магомед Мусалов
17
Эдуард Валиахметов
46′
23
Денис Михайлов
90
Константин Шильцов
52′
11
Данила Сухомлинов
67′
9
Рашид Магомедов
60′
14
Ислам Машуков
Статистика
Уфа
Нефтехимик
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
