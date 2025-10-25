Костромской «Спартак» не удержал победу над «Шинником». «Черноморец» в большинстве сыграл вничью с «Челябинском»

Костромской «Спартак» на выезде был близок к победе над «Шинником», но упустил три очка из-за гол на 87-й минуте. В составе красно-белых голы забили Артур Гарибян и Александр Саплинов, у ярославцев отличились Альбек Гонгапшев и Даниил Корнюшин.