«Факел» потерпел третье поражение в сезоне Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.15
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.99
П2
3.49
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.17
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.04
П2
1.79
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.13
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.44
П2
4.41
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.86
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.53
П2
3.58
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.38
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.40
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.16
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.20
П2
3.03
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
3.90
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.15
П2
3.95

«Факел» потерпел третье поражение в сезоне Первой лиги

«Факел» уступил «СКА-Хабаровску» в матче Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» обыграл воронежский «Факел» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол на 29-й минуте забил Владислав Брагин.

Потерпевший третье поражение в сезоне «Факел» с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, «СКА-Хабаровск» (23 очка) располагается на восьмой позиции.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 16
26.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Олег Василенко
Голы
СКА-Хабаровск
Владислав Брагин
29′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Андрей Анисимов
3
Константин Плиев
91
Егор Носков
71
Владислав Мастерной
30
Давид Шавлохов
7
Камран Алиев
6
Садыг Багиев
4′
33
Дмитрий Цыпченко
20
Йорди Тур
90′
8
Роман Емельянов
14
Владислав Брагин
70′
75′
19
Тельядо Алькаде
Факел
1
Даниил Фролкин
44
Юрий Журавлев
2
Василий Черов
27
Станислав Магкеев
47′
17
Николай Гиоргобиани
52
Равиль Нетфуллин
21
Георгий Гонгадзе
10
Ильнур Альшин
90′
5
Альберт Габараев
11
Никита Моцпан
76′
93
Мераби Уридия
77
Лука Багателия
46′
96
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
90′
71
Антон Ковалев
Статистика
СКА-Хабаровск
Факел
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
2
3
Угловые
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти