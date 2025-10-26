«Факел» потерпел третье поражение в сезоне Первой лиги

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» обыграл воронежский «Факел» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол на 29-й минуте забил Владислав Брагин.
Потерпевший третье поражение в сезоне «Факел» с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, «СКА-Хабаровск» (23 очка) располагается на восьмой позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 16
26.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Олег Василенко
Голы
СКА-Хабаровск
Владислав Брагин
29′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Андрей Анисимов
3
Константин Плиев
91
Егор Носков
71
Владислав Мастерной
30
Давид Шавлохов
7
Камран Алиев
6
Садыг Багиев
4′
33
Дмитрий Цыпченко
20
Йорди Тур
90′
8
Роман Емельянов
14
Владислав Брагин
70′
75′
19
Тельядо Алькаде
Факел
1
Даниил Фролкин
44
Юрий Журавлев
2
Василий Черов
27
Станислав Магкеев
47′
17
Николай Гиоргобиани
52
Равиль Нетфуллин
21
Георгий Гонгадзе
10
Ильнур Альшин
90′
5
Альберт Габараев
11
Никита Моцпан
76′
93
Мераби Уридия
77
Лука Багателия
46′
96
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
90′
71
Антон Ковалев
Статистика
СКА-Хабаровск
Факел
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
2
3
Угловые
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти