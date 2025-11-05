Гол Секулича принес «Уралу» победу над «Челябинском» в матче Первой лиги.

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» переиграл «Челябинск» в матче 14-го тура Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на шестой минуте забил Мартин Секулич.
«Урал», набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Екатеринбургская команда выиграла четвертый матч подряд. «Челябинск» (25) занимает седьмую строчку.
В следующем туре «Урал» 9 ноября встретится в гостях со «СКА-Хабаровск», днем позднее «Челябинск» примет «Уфу».
Футбол, Первая лига, Тур 14
5.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Роман Пилипчук
Голы
Урал
Мартин Секулич
6′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
25′
14
Юрий Железнов
90+1′
10
Мартин Секулич
16
Фернандо Итало
70
Матвей Бардачев
34
Тимофей Маргасов
60′
44
Владислав Малькевич
97
Илья Ишков
46′
22
Лео Кордейро
11
Владислав Карапузов
48′
59
Евгений Харин
55
Тимур Аюпов
76′
20
Евгений Марков
6
Фаниль Сунгатулин
45+1′
59′
37
Виталий Бондарев
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
5
Булат Гатин
70
Гаррик Левин
10
Рамазан Гаджимурадов
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
77
Денис Самойлов
18
Константин Кертанов
75
Тимур Жамалетдинов
59′
59′
15
Денис Пушкарев
29
Матвей Урванцев
77′
11
Александр Носов
90+4′
Статистика
Урал
Челябинск
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
1
1
Угловые
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти