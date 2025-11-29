Ричмонд
«СКА-Хабаровск» прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге

«СКА-Хабаровск» переиграл «Сокол» и прервал серию без побед в Первой лиге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл саратовский «Сокол» в матче 21-го тура Первой лиги.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Тельядо Алкалде (28-я минута) и Степан Глотов (90+2).

«СКА-Хабаровск» (21 очко) прервал серию из четырех матчей без побед и расположился на восьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол» (16) идет на предпоследней, 17-й строчке.

После 21-го тура команды Первой лиги уйдут на зимний перерыв.

Сокол
0:2
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 21
29.11.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Алексей Поддубский
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
28′
Степан Глотов
90+2′
Нереализованные пенальти
СКА-Хабаровск
Камран Алиев
40′
Составы команд
Сокол
1
Тимур Крайков
55
Артем Быков
5
Владимир Ковачевич
39′
17
Антон Мухин
47′
19
Аллон Бутаев
6
Никита Печенкин
8
Амир Кахриманович
21
Кирилл Никитин
46′
13
Павел Киреенко
18
Владислав Лазарев
74′
27
Антон Егорушкин
92
Владислав Костин
41′
46′
10
Сергей Грибов
23
Иван Чуриков
81′
33
Никита Глойдман
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Андрей Анисимов
6
Садыг Багиев
91
Егор Носков
8
Роман Емельянов
7
Камран Алиев
30
Давид Шавлохов
33
Дмитрий Цыпченко
13
Данила Янов
88′
55
Василий Алейников
71
Владислав Мастерной
83′
21
Глеб Гурбан
19
Тельядо Алькаде
89′
50
Степан Глотов
Статистика
Сокол
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
4
6
Угловые
7
1
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти