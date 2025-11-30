Ричмонд
Гол Пуси помог «Факелу» победить «Челябинск» в матче Первой лиги

Воронежский «Факел» обыграл «Челябинск» в домашнем матче Первой лиги.

Источник: ФК "Факел"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл «Челябинск» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Белайди Пуси (36-я минута) и Мераби Уридия (90+4).

«Факел» одержал пятую победу подряд и с 48 очками продолжает лидировать в таблице, «Челябинск» (32 очка) располагается на пятой позиции.

Факел
2:0
Первый тайм: 1:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Роман Пилипчук
Голы
Факел
Белайди Пуси
36′
Мераби Уридия
90′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
5
Альберт Габараев
44
Юрий Журавлев
22
Игорь Юрганов
23
Вячеслав Якимов
10
Ильнур Альшин
52
Равиль Нетфуллин
70′
97
Бутта Магомедов
8
Абдула Багамаев
46′
96
Кирилл Симонов
17
Николай Гиоргобиани
87′
70
Нури Абдоков
21
Георгий Гонгадзе
70′
93
Мераби Уридия
19
Белайди Пуси
48′
80′
11
Никита Моцпан
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
66
Ян Гудков
29
Матвей Урванцев
18
Константин Кертанов
77
Денис Самойлов
75
Тимур Жамалетдинов
83′
9
Никита Зырянов
88
Вильфрид Эза
46′
33
Алан Агаев
79
Раиль Абдуллин
46′
11
Александр Носов
27
Хетаг Кочиев
47′
79′
63
Алексей Никитенков
23
Данила Емельянов
46′
15
Денис Пушкарев
Статистика
Факел
Челябинск
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
4
0
Угловые
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти