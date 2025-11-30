Тренер «Челябинска» раскритиковал условия тренировок перед матчем с «Факелом»

«Факел» — это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался «Факел» в предыгровой день — а, как я понимаю, «Факел» делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть — это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!" — сказал тренер.