Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Тренер «Челябинска» раскритиковал условия тренировок перед матчем с «Факелом»

В воскресенье «Факел» на своем поле обыграл «Челябинск» со счетом 2:0.

Источник: https://vk.com/fc.chel

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Предоставление воронежским «Факелом» запасного стадиона с полем плохого качества для предыгровых тренировок соперников является неправильным отношением к гостям, этот подход следует изменить. Такое мнение на пресс-конференции после матча 21-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Факелом» и «Челябинском» (2:0) высказал старший тренер гостей Дмитрий Мичков.

«Факел» — это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался «Факел» в предыгровой день — а, как я понимаю, «Факел» делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть — это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!" — сказал тренер.

В перерыве между пресс-конференциями тренеров двух команд специалисты пресс-службы «Факела» пояснили, что речь идет о стадионе «Чайка», который в дни чемпионата мира 2018 года использовался в качестве тренировочной площадки сборной Марокко. Тренировочные занятия на этом стадионе с искусственным покрытием регулярно проводит и сам «Факел».

Мичков также отметил, что «Челябинск» со своей стороны создал необходимые условия для воронежской команды, когда принимал ее на своем стадионе, и бесплатно выделил автобус для переезда из Екатеринбурга, но не получил такого же отношения на выезде в Воронеже.

После 21 игры «Факел» занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и имеет 48 очков в активе. «Челябинск» идет 5-м с 32 очками.