Дмитрий Парфенов возглавил футбольный клуб «Ротор»

Парфенову 51 год, предыдущим местом работы тренера было московское «Торпедо», которое специалист возглавлял в 2025 году на протяжении четырех недель. Ранее он руководил ивановским «Текстильщиком», тульским «Арсеналом», московской «Родиной», «Тосно» из Ленинградской области, екатеринбургским «Уралом» и казахстанским «Актобе». Под руководством Парфенова «Тосно» в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С «Уралом» Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.