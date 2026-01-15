В «Спартаке» — аргентинский вратарь. Скандал в Туле. «Ротор» купят шейхи? ФНЛ вышла из отпуска

В «Спартаке» три легионера
Костромской «Спартак» творит историю. Красно-белые стали главным открытием первой части сезона ФНЛ и ушли на зимнюю паузу на четвертом месте.
В клубе не скрывают, что намерены побороться за путевку в РПЛ. Весной 2026 года должен быть достроен новый стадион, что позволит команде получить лицензию для выступлений в элитном дивизионе. «Спартак» подтверждает свои амбиции активностью на трансферном рынке. Да какой!
На неделе клуб объявил о подписании сразу трех легионеров.
В «Спартак» перешел 30-летний аргентинский вратарь Даниэль Саппа. Его последней командой был «Сан Мигель», в сезоне-2025 в 34 матчах он пропустил 28 голов, 16 раз сыграл на ноль. В составе «Эстудиантеса» в сезоне-2022/23 вратарь выиграл Кубок Аргентины.
В первой части сезона ворота коллектива Сергея Бондаря и Евгения Таранухина защищали Михаил Гайдаш (12 матчей, 13 пропущенных, один «сухарь») и вернувшийся из аренды в «Рубин» Никита Корец (8/10/1).
Вторым новичком стал 26-летний боснийский полузащитник Фарук Гогич. В сезоне-2025/26 в 18 матчах за «Радник» из Биелины он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Наконец, костромскую команду пополнил 26-летний сербский нападающий Джордже Пантелич. В 18 матчах за все тот же «Радник» он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Контракты с легионерами рассчитаны до 30 июня 2027 года. Важно заметить, что все трое — свободные агенты.
Ранее костромичи выкупили у тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро 31-летнего нападающего Амура Калмыкова, который до зимней паузы набрал 11 баллов по системе «гол плюс пас» — 8+3.
Конкурент Мирзова отказался возвращаться в «Арсенал»
В Туле разгорается большой скандал.
28-летний полузащитник Эдерлин Рейес не вернулся в расположение команды после отпуска. Представитель Доминиканской Республики, игравший на позиции левого инсайда, мощно начал сезон, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в семи турах. Однако в октябре потерял место в стартовом составе. Дмитрий Гунько стал чаще использовать на этой позиции Резиуана Мирзова (3+1 в 12 встречах).
Клуб выступил с резким заявлением по поводу поведения легионера:
«Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. ПФК “Арсенал” заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.
ПФК «Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений.
В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба".
Сам футболист дал понять, что присоединится к «оружейникам» чуть позже.
«Я не вернулся из отпуска по семейным причинам. Я приеду в расположение клуба, как только решу эти проблемы. “Арсенал” не согласен с моим решением, но семья — это самое важное», — сказал Рейес «СЭ».
Гоцук — в «Торпедо»
«Торпедо», провалившее первую часть сезона (15-е место) и сменившее за осеннюю часть трех тренеров (два из них с приставкой «и.о.»), довольно активно ведет селекционную работу зимой.
Самым статусным новичком автозаводцев на сегодняшний день является 33-летний центральный защитник Кирилл Гоцук.
Его последним клубом был турецкий «Серикспор», с которым он расторг контракт в середине декабря 2025 года. Гоцук провел за команду 17 матчей, в которых отметился одним голом.
Ранее игрок выступал за «Пари НН», «Авангард», «Крылья Советов», «Шинник».
Не исключено, что весной за центр обороны команды Олега Кононова будут отвечать Гоцук и Сергей Бородин. Егор Данилкин зимой перебрался в «Ротор».
Еще одним футболистом, проследовавшим по маршруту «Серикспор» — «Торпедо», стал 25-летний атакующий полузащитник Илья Берковский. Пять лет назад он уже защищал черно-белые цвета (22 матча, 6 голов). В его активе 45 игр в РПЛ — за «Пари НН» и «Химки».
Также к команде присоединился 31-летний правый защитник Константин Савичев.
Бывший футболист молодежки «Спартака» последние четыре года провел в «Акроне». В нынешнем сезоне он сыграл за тольяттинцев восемь матчей в РПЛ.
Кроме того, москвичи заполучили одного из самых ярких игроков первой части сезона в ФНЛ — 25-летнего полузащитника «КАМАЗа» Руслана Апекова. В 18 матчах левый инсайд забил восемь голов и отметился двумя результативными пасами. Черно-белые выложили за него челнинцам 55 тысяч евро. По всей видимости, рулевой «Торпедо» Олег Кононов рассматривает его в качестве конкурента Владислава Шитова.
Арабы положили глаз на «Ротор»
Фонд No Limits Sports из ОАЭ рассматривает возможность покупки «Ротора». Об этом первым сообщил журналист Иван Карпов со ссылкой на президента евразийского направления фонда Вадима Андреева.
Функционер отметил, что ключевой особенностью модели, которую хочет использовать No Limits Sports, является гибридное партнерство, основанное на принципах государственно-частного сотрудничества. Фонд готов взять под полный контроль финансирование клуба и академии, отвечая за результаты и развитие инфраструктуры, в свою очередь предлагая региональным властям предоставить на льготных условиях инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки для строительства новых объектов.
«Такое гибридное партнерство с иностранными инвестициями — пример эффективного привлечения капитала в российский спорт, способный стать эталоном для других проектов. Это стратегический союз, который объединяет бизнес, спорт и государство для достижения общих целей и создания реальной ценности для всех участников процесса. “Ротор” входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов», — добавил Андреев.
«Ротор» завершил первую часть сезона в ФНЛ на седьмом месте. Дмитрий Парфенов сменил на тренерском мостике Дениса Бояринцева.