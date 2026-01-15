В «Спартаке» — аргентинский вратарь. Скандал в Туле. «Ротор» купят шейхи? ФНЛ вышла из отпуска

«Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. ПФК “Арсенал” заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.