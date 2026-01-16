Ричмонд
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим

«Факел» подписал долгосрочный контракт с ивуарийцем Гнапи.

Источник: ФК "Факел"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Воронежский «Факел» заключил контракт с ивуарийским нападающим Акселем Гнапи, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

«Факел» подписал с 24-летним игроком долгосрочный контракт. Спортсмен присоединился к команде на сборе в турецком Белеке.

Последним клубом Гнапи был «Лапи Подуево» из Косова. В 15 матчах он забил семь мячей. Также нападающий выступал за косовскую «Приштину», французские «Бельфор», «Расинг», «Фуриани Альяни», «Грасс» и «Канн».

«Факел» после 21 тура лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 48 очками.