Не прибывший на сбор Рейес приедет в расположение «Арсенала» в начале недели

12 января в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт. В агентстве футболиста рассказали ТАСС, что он отсутствует на сборе в Турции по семейным причинам.