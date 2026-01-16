Ричмонд
Не прибывший на сбор Рейес приедет в расположение «Арсенала» в начале недели

В агентстве, представляющем интересы доминиканского футболиста, сообщили, что он уладил семейные проблемы.

Источник: ФК "Арсенал" Тула

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Доминиканский футболист Эдарлин Рейес уладил все семейные проблемы и прибудет на сборы тульского «Арсенала» в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в агентстве игрока.

«Все в порядке. Думаю, [он приедет] в понедельник или вторник. Сейчас с билетами определяемся», — отметил собеседник ТАСС.

12 января в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт. В агентстве футболиста рассказали ТАСС, что он отсутствует на сборе в Турции по семейным причинам.

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний Рейес провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.