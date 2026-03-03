«Родина» почти настигла «Урал». Парфенов не переиграл «Спартак». Ярость Кашчелана. ФНЛ вернулась!

О победе «Факела» над «Уралом» мы писали в отдельном материале. О других ярких событиях 22-го тура ФНЛ — в сегодняшнем обзоре «СЭ».
«Родина» приблизилась к «Уралу»
«Родина» воспользовалась осечкой «Урала» и приблизилась к «шмелям» на расстояние двух очков. На «Арене Химки» команда Хуана Диаса переиграла «Шинник» — 2:1.
В основе москвичей вышел Солтмурад Бакаев, который в первой части сезона выступал в РПЛ за «Акрон» (13 игр, без результативных действий). Он расположился на позиции левого инсайда. В центре нападения действовал Тимошенко, справа — отпустивший бороду Максименко. Роль «десятки» была доверена Коряну.
«Родина» легко открыла счет на 13-й минуте. «Наварили» Митров и Котин. Защитник гостей очень небрежно отпасовал назад своему вратарю, а тот, вынося мяч, попал в Максименко. Форвард москвичей по достоинству оценил такой подарок — 1:0. 9-й гол Артема в сезоне.
«Родина» вела игру. Бакаев без устали утюжил левую бровку, доставляя мячи в штрафную ярославцев. На 33-й минуте Максименко заходил на дубль. Мяч после его удара головой вонзился в штангу!
Игра хозяевам давалась. Чего только стоит эпизод на исходе тайма. Великолепный пас пяткой Тимошенко на Максименко, который оторвался от опекуна и бил в противоход Митрову. Голкипер на этот раз сыграл выше всяких похвал, переложившись и среагировав.
После перерыва «Родина» продолжила играть с позиции силы, нагнетала, но удвоить преимущество не смогла. Более того, хозяева расслабились в последние 10 минут и пропустили два выпада ярославцев. И если с дальним выстрелом Галояна Волков справился, то Самойлов после ввода мяча из аута здорово положил корпус и из пределов штрафной поразил правый от себя угол — 1:1!
Концовка встречи получилась просто огненной! Рейна с левого фланга выполнил подачу во вратарскую. Вышедший на замену Сиссоко в прыжке не дотянулся до мяча, зато дезориентировал Митрова. Мяч заскочил в угол. 2:1.
Но и это еще не все. В компенсированное время «Шинник» едва не спас матч: Стефанович выиграл воздух после подачи со штрафного и затылком бил в правый от себя угол. Волков выручил хозяев. 2:1. Яркая победа подопечных Хуана Диаса.
«Родина» — по-прежнему третья. Всего в двух очках от «Урала». Что за весна нас ждет в лучшей лиге мира!
«Спартак» не подпустил к себе «Ротор»
Главный возмутитель спокойствия осенней части сезона в ФНЛ — костромской «Спартак» — принимал «Ротор» в Химках. Клубу по-прежнему нельзя проводить домашние матчи в поселке Караваево из-за проблем с подогревом поля.
Зимой красно-белые сделали ряд интересных приобретений. В частности, «Спартак» подписал аргентинского вратаря Даниэля Саппу. Южноамериканец впечатлил тренеров команды умением выносить мяч от своих ворот максимально далеко и точно на партнеров.
Еще двумя легионерами команды стали представители боснийского «Радника» — центральный полузащитник Фарук Гогич и правый вингер Джордже Пантелич.
Кроме того, у тульского «Арсенала» был выкуплен контракт опытного форварда Амура Калмыкова, до зимней паузы забившего 8 мячей.
Все новички оказались в стартовом составе на поединок с волгоградцами.
«Ротор» зимой тоже не сидел сложа руки. Прежде всего, в клубе решили расстаться с главным тренером Денисом Бояринцевым и пригласить на этот пост Дмитрия Парфенова. Волжане серьезно освежили атакующую линию. У «Черноморца» был куплен Саид Алиев, а у «Балтики» арендован его тезка Эльдарушев, который в составе «МЛ Витебск» выиграл чемпионат Белоруссии.
Первая половина первого тайма осталась за гостями. Алиев продрался сквозь двух защитников и с левой ноги зарядил в ближний угол — слишком неточно. Зато буквально через минуту Арбузов все исполнил филигранно. Получив передачу в штрафной от Симоняна, 22-летний хавбек переложил мяч с левой ноги на правую и по обводящей траектории послал его под дальнюю штангу! Аргентинский кипер был бессилен.
Вскоре Трошечкин вполне мог отправить номинальных хозяев в нокаут, однако с пяти метров выстрелил выше створа.
До перерыва «Спартак», как и ожидалось, уповал на длинные забросы в штрафную и стандарты. Однажды Калмыков, отклеившись от опекунов, головой бил в правый от себя угол — Чагров среагировал.
А в начале второго тайма подопечные Евгения Таранухина и Сергея Бондаря провели атаку в несвойственной для себя манере. Зато какую! Гогич протащил мяч по правой бровке, прострелил во вратарскую. Калмыков элегантно, одним касанием, откатил под удар Пантеличу, и тот хлестко пробил низом. Гол сделали три новичка красно-белых. 1:1.
До финального свистка соперники создали по одному опасному моменту. Счет не изменился. Ничья в пользу «Спартака». Кострома осталась на четвертой строчке и не подпустила к себе «Ротор». Волгоград — седьмой.
Судьи помогли «Челябинску»?
«Челябинск» одержал тяжелую победу в Саратове — 1:0. «Сокол», борющийся за выживание, оказал подопечным Романа Пилипчука достойное сопротивление и выглядел лучше и острее на протяжении всех 90 минут. Об этом говорит и статистика встречи. Удары — 6−2, удары в створ — 3−1.
Единственный гол был забит с пенальти. Причем далеко не самого очевидного. Арбитр посчитал, что в борьбе за верховой мяч в штрафной хозяев Печенкин попал локтем в лицо Левину. Видеоповторы четкого ответа, прав ли был рефери, не дают.
Гаджимурадов уверенно переиграл Крайкова, записав в свой актив 11-е результативное действие в сезоне.
После перерыва гостям пришлось непросто. С 58-й минуты они играли вдесятером (Кочиев схлопотал два «горчичника»). «Сокол» давил, но так и не спас игру. 0:1.
«Челябинск» — пятый, уступает костромскому «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В следующем туре они играют друг с другом.
«Сокол» — предпоследний.
Главный тренер хозяев Младен Кашчелан на пресс-конференции был лаконичен:
— Можете не задавать вопросы. Хочу извиниться перед журналистами и болельщиками за то, что не буду комментировать игру. Скажу лишь одно. Кто-то готовится 45 дней, кто-то умирает и страдает. И, наверное, через три дня кто-то опять скажет, что пенальти в ворота «Сокола» назначен неправильно…
После этих слов Кашчелан сильно ударил ладонью по столу и покинул зал.
«Торпедо» победило в Новороссийске при пустых трибунах
Время начала матча «Черноморец» — «Торпедо» несколько раз переносили из-за угрозы атаки БПЛА на Новороссийск. Игра все-таки состоялась, но прошла без зрителей.
«Торпедо» было самым активным клубом ФНЛ на трансферном рынке этой зимой. К команде Олега Кононова присоединились статусные новички — центральный защитник Кирилл Гоцук, правый защитник Константин Савичев, центральные полузащитники Даниил Уткин и Илья Берковский. Кроме того, автозаводцы пополнились левым вингером Русланом Апековым, здорово проявившим себя в «КАМАЗе» осенью (8+2 в 19 встречах).
Атакующая линия москвичей в отчетном матче в итоге выглядела так. На острие — Каштанов, под ним — Берковский, слева — Апеков, справа — Юшин.
«Черноморец» зимой понес кадровые потери. Вадим Евсеев, при котором команда покинула зону вылета, пошел на повышение — в махачкалинское «Динамо» — и уже успел победить «Рубин». Теперь миссия по сохранению прописки в лучшей лиге мира возложена на Дениса Попова.
Первые полчаса поединка вместили в себе три дуэли Юшина и Штепы. Вратарь «моряков» совершил три спасения, одно из них с приставкой «супер». Голкипер среагировал на мощнейший выстрел нападающего черно-белых под перекладину.
Торпедовцы довольно часто стреляли со средней дистанции. И своего в итоге добились. Апеков сместился с левого фланга в центр и с правой пальнул по замысловатой траектории в дальний верхний угол. Шедевр! 0:1.
После перерыва инициатива перешла к южанам. Самым опасным в их составе был Коновалов. Сначала его выстрелу метров с 20 совсем чуть-чуть не хватило точности. А затем чудеса реакции продемонстрировал Солдатенко. Полузащитник «моряков» коварно пробил со штрафного, кто-то подправил мяч, однако голкипер черно-белых успел отстегнуть руку.
«Торпедо» выстояло и укололо в самой концовке. Вышедший на замену малиец Камара после передачи Каштанова развернулся и с линии штрафной с левой ноги пальнул в дальнюю «девятку». 0:2.
«Торпедо» догнало в таблице «Черноморец». Теперь новороссийцы, автозаводцы и «Енисей» Сергея Ташуева, упустивший победу над «Волгой» (1:1), делят 12-е место.
Виталий Айрапетов