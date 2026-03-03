«Родина» почти настигла «Урал». Парфенов не переиграл «Спартак». Ярость Кашчелана. ФНЛ вернулась!

После перерыва «Родина» продолжила играть с позиции силы, нагнетала, но удвоить преимущество не смогла. Более того, хозяева расслабились в последние 10 минут и пропустили два выпада ярославцев. И если с дальним выстрелом Галояна Волков справился, то Самойлов после ввода мяча из аута здорово положил корпус и из пределов штрафной поразил правый от себя угол — 1:1!