Даниил Уткин объяснил, почему перешел в «Торпедо» из «Ростова»

Новобранец московского «Торпедо», полузащитник Даниил Уткин рассказал о причинах перехода в столичный клуб.

Источник: Sport24

В феврале Уткин перебрался из «Ростова» в «Торпедо» на правах аренды до конца сезона.

— Многие считают, что ты игрок значительно более высокого потенциала, чем уровень Первой лиги. Как сам для себя оцениваешь этот вызов?

— Во-первых, мне понравилось, что у «Торпедо» есть инвестор, заинтересованный в развитии клуба. Во-вторых, важным фактором стал Олег Георгиевич (Кононов). Мы пересекались с Кононовым в «Краснодаре», когда он был главным тренером. Я наблюдал за его методами, его философия мне очень близка. Мы с агентом решили, что на данном этапе «Торпедо» — самый правильный выбор, потому что стилистика команды подходит мне по игровому смыслу, — заявил Уткин в интервью пресс-службе автозаводцев.

Ближайший матч «Торпедо» проведет дома против московской «Родины» в воскресенье, 8 марта.