«В первой лиге нет команд, которые могут уйти в сумасшедший отрыв»

На прошедшей неделе из Кубка России по футболу вылетел последний представитель низших лиг — тульский «Арсенал», проигравший московскому «Локомотиву» (1:2). Теперь в этом турнире остались только представители РПЛ. А тулякам предстоит провести еще 12 матчей в нынешнем чемпионате России среди команд первой лиги. Пока подопечные Дмитрия Гунько идут на 10-м месте, отставая при одной игре в запасе на семь очков от четвертого. Если им удастся оказаться на этой строчке, то клуб получит право участвовать в переходных матчах за попадание в премьер-лигу.
Зимой «Арсенал» усилился полузащитником Аязом Гулиевым, известным по выступлениям за московский «Спартак», «Ростов» и «Химки». Последние два с половиной года он играл за азербайджанский «Сабах». В интервью «Известиям» 29-летний футболист рассказал о специфике первой лиги и шансах побороться за выход в РПЛ.
— Как оцените кубковую игру против «Локо»?
— В целом неплохо играли. «Локомотив» был хорош, но считаю, что мы не уступили ему по игре. Из-за необязательных стандартов у своих ворот проиграли. Пропустили два гола со стандартов — отыгрываться с 0:2 было очень сложно.
— «Локомотив» произвел впечатление команды, которая может этой весной бороться за чемпионство в РПЛ?
— Может, конечно. Очень хорошая команда, сбалансированная. Шансы у нее есть.
— Вы немало играли в РПЛ против «Локомотива» во времена, когда его лидером был Дмитрий Баринов. После его зимнего ухода из ЦСКА ощутили, что железнодорожники как-то кардинально поменялись?
— Если только в отборе, поскольку Дмитрий достаточно жесткий игрок. Может быть, в этом компоненте «Локо» поменялся. А так в целом играет плюс-минус похоже на ту их команду, против которой я играл раньше. Изменения небольшие пока.
— «Арсенал» подкосило морально то, что РФС счел поле в Туле непригодным для игры, и кубковую встречу с «Локо» пришлось переносить в Химки?
— Да нет. Как это может морально подкосить? Да, неприятно было, но мы же понимаем, в чем причины. Это же не просто так. Погодные условия — ничего с этим не поделаешь. Вариантов не было. Принял такое решение РФС — и всё. Мы готовились как могли.
— После вылета из Кубка России как настраиваться на весеннюю часть сезона в первой лиге, где вы пока в середине таблицы? Или верите, что можете отыграть те семь очков, на которые отстаете от зоны переходных матчей?
— Конечно, верим. В первой лиге достаточно плотная таблица. Нет сверхъестественных команд, которые могли бы в сумасшедший отрыв уходить. Надо набраться уверенности, одержать две-три победы, и картина в таблице будет совсем другая.
— Вы впервые в карьере играете в первой лиге чемпионата России по футболу. В чем ее специфика?
— Я пока только одну игру провел против «КАМАЗа». Могу сказать, что больше борьбы — это однозначно. Больше беготни. А в РПЛ больше футбола. Но это могу пока только по одному матчу сказать.
— Рассчитываете вернуться в РПЛ?
— Об этом пока рано говорить.
— Были в последнее время варианты трудоустройства в клуб РПЛ?
— Вариант с Тулой возник зимой достаточно быстро. И говорить конкретно о чем-то другом просто не было даже времени. Были еще какие-то моменты, но больше не по России. Но всё на уровне предварительных разговоров, так что тут даже что-то рассказать вам интересное не смогу.
Алексей Фомин