Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

«В первой лиге нет команд, которые могут уйти в сумасшедший отрыв»

Футболист тульского «Арсенала» Аяз Гулиев — о шансах на борьбу за выход в РПЛ и вылете из Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

На прошедшей неделе из Кубка России по футболу вылетел последний представитель низших лиг — тульский «Арсенал», проигравший московскому «Локомотиву» (1:2). Теперь в этом турнире остались только представители РПЛ. А тулякам предстоит провести еще 12 матчей в нынешнем чемпионате России среди команд первой лиги. Пока подопечные Дмитрия Гунько идут на 10-м месте, отставая при одной игре в запасе на семь очков от четвертого. Если им удастся оказаться на этой строчке, то клуб получит право участвовать в переходных матчах за попадание в премьер-лигу.

Зимой «Арсенал» усилился полузащитником Аязом Гулиевым, известным по выступлениям за московский «Спартак», «Ростов» и «Химки». Последние два с половиной года он играл за азербайджанский «Сабах». В интервью «Известиям» 29-летний футболист рассказал о специфике первой лиги и шансах побороться за выход в РПЛ.

— Как оцените кубковую игру против «Локо»?

— В целом неплохо играли. «Локомотив» был хорош, но считаю, что мы не уступили ему по игре. Из-за необязательных стандартов у своих ворот проиграли. Пропустили два гола со стандартов — отыгрываться с 0:2 было очень сложно.

— «Локомотив» произвел впечатление команды, которая может этой весной бороться за чемпионство в РПЛ?

— Может, конечно. Очень хорошая команда, сбалансированная. Шансы у нее есть.

— Вы немало играли в РПЛ против «Локомотива» во времена, когда его лидером был Дмитрий Баринов. После его зимнего ухода из ЦСКА ощутили, что железнодорожники как-то кардинально поменялись?

— Если только в отборе, поскольку Дмитрий достаточно жесткий игрок. Может быть, в этом компоненте «Локо» поменялся. А так в целом играет плюс-минус похоже на ту их команду, против которой я играл раньше. Изменения небольшие пока.

— «Арсенал» подкосило морально то, что РФС счел поле в Туле непригодным для игры, и кубковую встречу с «Локо» пришлось переносить в Химки?

— Да нет. Как это может морально подкосить? Да, неприятно было, но мы же понимаем, в чем причины. Это же не просто так. Погодные условия — ничего с этим не поделаешь. Вариантов не было. Принял такое решение РФС — и всё. Мы готовились как могли.

— После вылета из Кубка России как настраиваться на весеннюю часть сезона в первой лиге, где вы пока в середине таблицы? Или верите, что можете отыграть те семь очков, на которые отстаете от зоны переходных матчей?

— Конечно, верим. В первой лиге достаточно плотная таблица. Нет сверхъестественных команд, которые могли бы в сумасшедший отрыв уходить. Надо набраться уверенности, одержать две-три победы, и картина в таблице будет совсем другая.

— Вы впервые в карьере играете в первой лиге чемпионата России по футболу. В чем ее специфика?

— Я пока только одну игру провел против «КАМАЗа». Могу сказать, что больше борьбы — это однозначно. Больше беготни. А в РПЛ больше футбола. Но это могу пока только по одному матчу сказать.

— Рассчитываете вернуться в РПЛ?

— Об этом пока рано говорить.

— Были в последнее время варианты трудоустройства в клуб РПЛ?

— Вариант с Тулой возник зимой достаточно быстро. И говорить конкретно о чем-то другом просто не было даже времени. Были еще какие-то моменты, но больше не по России. Но всё на уровне предварительных разговоров, так что тут даже что-то рассказать вам интересное не смогу.

Алексей Фомин