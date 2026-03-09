Ричмонд
«Урал» и «Ротор» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче 23-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче 23-го тура Первой лиги.

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Абу-Саид Эльдарушев (10-я минута), в составе гостей отличился Никита Морозов (90+4).

«Урал» не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей и с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Ротор» (32 очка) третий раз подряд сыграл вничью в Первой лиге и идет седьмым.

Ротор
1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 23
9.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Василий Березуцкий
Голы
Ротор
Абу-Саид Эльдарушев
10′
Урал
Никита Морозов
90+4′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
17
Глеб Шильников
11
Александр Клещенко
77
Абу-Саид Эльдарушев
6
Сергей Макаров
97
Николай Покидышев
80
Вячеслав Бардыбахин
31′
5
Александр Трошечкин
22
Саид Алиев
73′
7
Илья Сафронов
69
Илья Родионов
45′
46′
33
Ярослав Арбузов
10
Артем Симонян
85′
9
Давид Давидян
Урал
86
Иван Кузнецов
9′
16
Фернандо Итало
28′
34
Тимофей Маргасов
46
Артем Мамин
59
Евгений Харин
6
Фаниль Сунгатулин
83′
10
Мартин Секулич
97
Илья Ишков
88′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
78′
42
Егор Мосин
21
Дмитрий Иванисеня
78′
20
Евгений Марков
19
Егор Богомольский
61′
13
Роман Акбашев
Статистика
Ротор
Урал
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
3
5
Угловые
2
10
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти