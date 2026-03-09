«Волга» Ул на выезде обыграла тульский «Арсенал» в 23-м туре Лиги PARI

Автором единственного забитого гола в матче стал нападающий «речников» Дмитрий Каменщиков, который реализовал пенальти на 69-й минуте.
Отметим, что команды доигрывали матч в формате «10×10»: на 41-й минуте за два предупреждения был удалён черногорский хавбек «оружейников» Милош Брнович, а через четыре минуты поле досрочно покинул защитник «Волги» Айдар Хабибуллин, получивший прямую красную карточку.
После 23 сыгранных туров второго по статусу футбольного дивизиона России «канониры» Дмитрия Гунько имеют в активе 29 баллов и идут на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Ульяновцы Михаила Белова набрали 26 очков и занимают четырнадцатое место.
Дмитрий Гунько
Михаил Белов
Дмитрий Каменщиков
69′
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
14
Милош Брнович
4′
45′
99
Аяз Гулиев
53′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
75′
10
Игорь Горбунов
17
Маттео Алинви
59′
22
Алан Цараев
11
Иван Игнатьев
28′
66′
9
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
46′
77
Даниил Плотников
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
75′
24
Илья Азявин
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
45+2′
55
Александр Саплинов
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
8
Денис Рахманов
83′
7
Артур Мурза
17
Игорь Гершун
32′
66′
28
Данил Новиков
77
Лука Багателия
83′
27
Михаил Умников
14
Владислав Яковлев
66′
9
Дмитрий Каменщиков
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Ленинградская область)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти