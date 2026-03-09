Ричмонд
«Волга» Ул на выезде обыграла тульский «Арсенал» в 23-м туре Лиги PARI

9 марта в Подольске (Московская область) на стадионе «Труд» завершилась игра в рамках 23-го тура Лиги PARI России по футболу, по итогам которой тульский «Арсенал» минимально проиграл «Волге» из Ульяновска — 0:1.

Источник: Metaratings.ru

Автором единственного забитого гола в матче стал нападающий «речников» Дмитрий Каменщиков, который реализовал пенальти на 69-й минуте.

Отметим, что команды доигрывали матч в формате «10×10»: на 41-й минуте за два предупреждения был удалён черногорский хавбек «оружейников» Милош Брнович, а через четыре минуты поле досрочно покинул защитник «Волги» Айдар Хабибуллин, получивший прямую красную карточку.

После 23 сыгранных туров второго по статусу футбольного дивизиона России «канониры» Дмитрия Гунько имеют в активе 29 баллов и идут на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Ульяновцы Михаила Белова набрали 26 очков и занимают четырнадцатое место.

Арсенал
0:1
Первый тайм: 0:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 23
9.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Михаил Белов
Голы
Волга
Дмитрий Каменщиков
69′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
14
Милош Брнович
4′
45′
99
Аяз Гулиев
53′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
75′
10
Игорь Горбунов
17
Маттео Алинви
59′
22
Алан Цараев
11
Иван Игнатьев
28′
66′
9
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
46′
77
Даниил Плотников
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
75′
24
Илья Азявин
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
45+2′
55
Александр Саплинов
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
8
Денис Рахманов
83′
7
Артур Мурза
17
Игорь Гершун
32′
66′
28
Данил Новиков
77
Лука Багателия
83′
27
Михаил Умников
14
Владислав Яковлев
66′
9
Дмитрий Каменщиков
Статистика
Арсенал
Волга
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
2
5
Удары в створ
1
5
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти