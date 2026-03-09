«Волга» Ул на выезде обыграла тульский «Арсенал» в 23-м туре Лиги PARI

Отметим, что команды доигрывали матч в формате «10×10»: на 41-й минуте за два предупреждения был удалён черногорский хавбек «оружейников» Милош Брнович, а через четыре минуты поле досрочно покинул защитник «Волги» Айдар Хабибуллин, получивший прямую красную карточку.