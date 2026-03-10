Березуцкий спасся в Волгограде. «Родина» догнала «Урал». 23-й тур ФНЛ

20-летний джокер принес «Уралу» ничью в матче с «Ротором»
«Ротор» Дмитрия Парфенова в Волгограде принимал «Урал» Василия Березуцкого.
«В перерыве хотел заменить сразу семь человек…» Это реплика главного тренера «шмелей» в интервью клубной пресс-службе через два дня после гостевого поражения от «Факела» (0:1).
До перерыва той встречи екатеринбуржцы действительно выглядели неубедительно. Пропустили, а сами впереди ничего не придумали. Похоже, Березуцкий ошибся со стартовым составом, оставив в запасе Секулича, Ишкова и Железнова.
Поэтому появление этой троицы в основе на поединок с «Ротором» особого удивления не вызвало. Богомольский, начинавший встречу с «Факелом» на острие атаки, также попал в число первых одиннадцати. При этом место в воротах занял не Селихов, а Кузнецов. Экс-голкипера «Спартака» не оказалось даже в запасе. Причина — простуда.
На момент начала встречи в онлайн-таблице «Урал» опустился уже на третье место, так как в воскресенье «Родина» переиграла «Торпедо» (2:0).
Команда Дмитрия Парфенова оставила весьма приятное впечатление в матче с костромским «Спартаком» — 1:1. Рулевой волгоградцев вновь выпустил с первых минут в атаке дуэт Саидов — Алиев и Эльдарушева.
Встреча началась для «Урала» крайне неудачно. Кузнецов и Мамин в несложной ситуации не разобрались, кто же должен прерывать заброс в свою штрафную из глубины поля. 20-летний голкипер выскочил из ворот и рукой попал не по мячу, а по голове Эльдарушеву… Как итог — желтая карточка и пенальти. Пострадавший нападающий «Ротора» хладнокровно пробил с точки — 1:0.
«Ротор» в эти минуты смотрелся интереснее. Больше владел мячом, чаще комбинировал и доходил до чужой штрафной. «Урал» поначалу делал ставку на длинные забросы на Богомольского, против которого удачно действовали защитники хозяев.
«Шмели» соорудили ответ на 25-й минуте. Сунгатулин выстрелил со средней дистанции — рядом со штангой.
Вскоре гости требовали назначить пенальти в ворота Чагрова. Мяч угодил в руку Трошечкину, однако арбитр посчитал это касание недостаточным для сурового наказания.
Команда Березуцкого добавила в концовке тайма. Железнова вывели на перспективную ударную позицию из пределов штрафной. На пути мяча встал Шильников.
Непосредственно перед свистком на перерыв екатеринбуржцы упустили реальный шанс сравнять счет. Иванисеня тонким пасом нашел в штрафной Секулича. Хорват хитро бил из-под защитника в дальний угол. Чагров уже был отыгран, но мяч пролетел рядом со штангой!
— Уверен, во втором тайме мы забьем. У нас еще будет куча моментов, — подчеркнул Секулич во флеш-интервью в перерыве.
Березуцкий не стал никого менять. «Урал» бодро начал второй тайм, давил. Только без особой конкретики. Самым опасным в составе гостей был Ишков. Однажды он затянул с ударом, и его накрыли. Вскоре Илья все-таки освободился от опеки защитника, но пробил почти по центру — Чагров не сплоховал.
На 61-й минуте Березуцкий произвел первую перестановку: Акбашев вместо Богомольского.
Именно Роман разогнал классную атаку гостей, одним касанием бросив в прорыв по флангу Ишкова. Последовал прострел вдоль ворот, Секулич бил с двух метров — Чагров спас «Ротор»!
А буквально через пять минут голкипер волгоградцев ошибся на выходе. Секулич откинул мяч чуть назад. Акбашев перекинул и Чагрова, и ворота.
«Урал» имел ощутимое преимущество. В самой концовке Секулич и Маргасов помешали друг другу и с метра не смогли поразить ближний угол. «Ротор» уже откровенно играл на отбой.
Развязка наступила на последней компенсированной минуте! Сработала замена Березуцкого, который бросил в бой 20-летнего Морозова. Молодой атакующий полузащитник сам начал голевую атаку, сместившись с левого фланга в центр. Он же оказался первым на подборе в чужой штрафной и с правой ноги поразил правый от себя угол. 1:1. Отличный матч! Было бы несправедливо, если бы «шмели» улетели из Волгограда ни с чем. Секулич оказался прав.
«Ротор» — седьмой.
— Считаю, мы в принципе играли неплохо, насколько позволяло поле. Мне кажется, больше заслуживали победы. Но так, как складывался матч… Неоднозначный пенальти… Так что мы скорее приобрели одно очко. Моменты были, могли выиграть. Ребята проявили характер. Но ничьей я не особо доволен, — заметил на пресс-конференции Василий Березуцкий.
«Родина» настигла «Урал»
«Родина» уверенно смотрится весной. Две победы в двух турах. В московском дерби подопечные испанца Хуана Диаса оказались сильнее «Торпедо» Олега Кононова — 2:0.
Атакующее трио «Родины» вновь составили Максименко, Тимошенко и Бакаев. В центре поля Коряна заменил Рейна.
«Торпедо» в первом весеннем туре увезло три очка из Новороссийска. Наставник автозаводцев в московском дерби решил сыграть в два номинальных форварда, выпустив и Каштанова, и Камара. На правом фланге полузащиты расположился Юшин, на левом — Апеков.
«Родина» мощно начала матч, создав три реальных момента уже к 15-й минуте. Сначала после подачи углового Крижан, положив корпус, низом коварно стрелял в противоход Солдатенко. Голкипер черно-белых совершил сложный сейв. Вскоре Ростислав справился с плотным ударом Дятлова в ближний угол.
Третья попытка «Родины» оказалась успешной. Бакаев выполнил зрячую подачу с левого фланга, и Мещанинов, выпрыгнув выше всех, затылком переправил мяч в правый от себя угол. Все по делу.
На исходе тайма команда Диаса создала себе комфортное преимущество. В результате размашистой атаки пас на входе в штрафную получил Максименко. Артем выдержал паузу, а затем с левой ноги попытался закрутить мяч в дальний угол. Помог рикошет от плеча Иванькова, дезориентировавший Солдатенко. 0:2.
В перерыве Олег Кононов произвел тройную замену: Уткин, Роганович и Орехов вместо Юшина, Москвичева и Степанова.
«Торпедо» прибавило в конструктиве. Уткин здорово выполнял стандарты. Каштанов мощно бил головой под перекладину — Волков среагировал. Автозаводцы пытались атаковать большими силами, оставляя сзади свободные зоны.
«Родина» этим умело пользовалась и была, пожалуй, даже поближе к третьему голу, чем «Торпедо» к первому. Чего только стоит выход Абдусаламова один на один с Солдатенко. Голкипер черно-белых сыграл выше всяких похвал, отстегнув ногу и оставив свою команду в игре.
— Какой же ты зверюга, Ростик, сегодня! — воскликнул комментатор встречи.
Во втором тайме счет не изменился. «Родина» на сутки поднялась на вторую строчку в таблице. «Торпедо» — 15-е.
«Челябинск» и Кострома остались при своих
«Челябинск» и костромской «Спартак» устроили голевую феерию — 3:3!
Команда Романа Пилипчука во втором туре кряду получила право на пенальти. На пятой минуте встречи арбитр посчитал, что Супранович зацепил Комиссарова в своей штрафной, и указал на точку. Гаджимурадов записал в свой актив 12-е результативное действие в сезоне.
Похоже, «Спартак» угадал с приглашением двух боснийцев. Если в поединке с «Ротором» Гогич начал голевую атаку, которую завершил его соотечественник Пантелич, то во встрече с «Челябинском» сам выступил киллером. Грудью укротив мяч после подачи Игнатьева, 26-летний хавбек с левой ноги вколотил его под перекладину — 1:1!
Хозяева вскоре вновь вышли вперед. Умница Кертанов одним пасом вспорол центр обороны красно-белых. Ивуариец Эза вторым касанием поразил правый от себя угол — 2:1.
Концовка тайма осталась за гостями. Сработало их грозное оружие — стандарты. Не обошлось и без «подарка» от Тусеева. Голкипер ошибся на выходе, и Калмыков пропихнул мяч в сетку — 2:2.
А после перерыва красно-белые буквально обложили штрафную «Челябинска» подачами со стандартов в исполнении Пантелича. Хубаев откровенно простил хозяев, не попав в створ с трех метров. А вот Калмыков оказался самым расторопным во вратарской после очередного навеса Пантелича. 2:3!
В концовке встречи напомнил о себе аргентинский кипер «Спартака» Сапа, славящийся длинными и точными выносами от своих ворот. Южноамериканец начал опасную атаку своей команды. Тлехугов на скорости обвел двух защитников, но пробил точно в Тусеева.
«Челябинск» спасся на 88-й минуте. Хозяева получили право на перспективный штрафной, который вызвался пробить арендованный у «Факела» Гонгадзе. Георгию помог рикошет от «стенки» — 3:3!
Соперники остались при своих. Кострома, которая не побеждает уже шесть туров кряду, — четвертая, «Челябинск» — пятый.
— Мы провели два разных тайма. Но тяжело противостоять команде, у которой короткий пас — на 60 метров… — сыронизировал по поводу стиля игры Костромы главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук. — Нам тяжело противостоять такому футболу. Но наши ребята молодцы. Дотерпели, додавили. Ничья. Двигаемся дальше.
Хет-трик динамовца Хубулова
Есть первый хет-трик в ФНЛ в этом сезоне! Его автором стал нападающий «Черноморца» Хубулов. От его ног пострадал «СКА-Хабаровск» — 3:0. Новороссийцы арендовали 20-летнего нападающего у «Динамо-2».
Любопытно, что осенью Александр во втором дивизионе отличился лишь один раз, а в двух турах первой лиги — уже трижды.
Стоит отметить и 30-летнего плеймейкера «Черноморца» Жигулева.
Два своих первых мяча на 13-й и 16-й минутах Хубулов забил именно после его передач. Более того, Илья заработал пенальти после перерыва. Сам пострадавший сначала вызвался привести приговор в исполнение. Но затем вспомнил, что его молодой партнер по команде имеет шанс оформить хет-трик, и предоставил ему право пробить с точки. Благородно!
«Нефтехимик» и «Факел» не сыграли из-за мороза
Матч «Нефтехимик» — «Факел» был отменен из-за морозов в Нижнекамске. Встреча пока перенесена на неопределенный срок.
«В связи с погодными условиями, согласно пункту 10.3 Регламента соревнований, матч перенесен. Новая дата проведения будет установлена ФНЛ. Болельщики, купившие билеты на матч “Нефтехимик” — “Факел”, смогут его посетить в тот день, когда он будет проведен», — говорится в сообщении «Нефтехимика».
«Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила −15,5 °С, что не соответствует регламентным нормам. Ко второму тайму могло бы быть уже −20 °С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», — в свою очередь сообщили в «Факеле».
Воронеж сохранил комфортное преимущество над конкурентами. «Факел», имея теперь игру в запасе, опережает «Урал» и «Родину» на 9 очков.
Виталий Айрапетов