Березуцкий спасся в Волгограде. «Родина» догнала «Урал». 23-й тур ФНЛ

«Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила −15,5 °С, что не соответствует регламентным нормам. Ко второму тайму могло бы быть уже −20 °С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», — в свою очередь сообщили в «Факеле».