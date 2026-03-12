Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.26

«Шиннику» разрешили провести матч с «Енисеем» в Ярославле

Матч 24-го тура Лиги PARI между «Шинником» и «Енисеем» пройдет в Ярославле, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: shinnik.com

«Футбольный клуб “Шинник” извещает, что состояние поля стадиона “Шинник” соответствует требованиям проведения соревнования. Футбольной Национальной лигой принято решение о возможности проведения матча ближайшего тура на данном поле.

Таким образом, игра «Шинник» — «Енисей» в воскресенье, 15 марта, пройдет в Ярославле на стадионе «Шинник».

Несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия нынешней зимы, морозы и снегопады, футбольным клубом «Шинник» была проведена титаническая и кропотливая работа по подготовке поля своего стадиона к сезону, что в результате позволяет на домашних календарных матчах команде оставаться со своими болельщиками!" — отмечается в сообщении.

После 23 туров «Шинник» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Футбол. Первая лига
15.03
Шинник
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.11