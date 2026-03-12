«Шиннику» разрешили провести матч с «Енисеем» в Ярославле

«Футбольный клуб “Шинник” извещает, что состояние поля стадиона “Шинник” соответствует требованиям проведения соревнования. Футбольной Национальной лигой принято решение о возможности проведения матча ближайшего тура на данном поле.
Таким образом, игра «Шинник» — «Енисей» в воскресенье, 15 марта, пройдет в Ярославле на стадионе «Шинник».
Несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия нынешней зимы, морозы и снегопады, футбольным клубом «Шинник» была проведена титаническая и кропотливая работа по подготовке поля своего стадиона к сезону, что в результате позволяет на домашних календарных матчах команде оставаться со своими болельщиками!" — отмечается в сообщении.
После 23 туров «Шинник» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.