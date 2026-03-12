Ричмонд
У «Шинника» появится новый стадион на 12 тыс. мест за 16 млрд рублей

После реорганизации стадиона в Ярославле «Шинник» получит современную арену, которая будет вмещать 12 тыс. зрителей и будет способна принимать матчи международного уровня. Об этом 12 марта заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас ярославские власти определяются, будет ли это строительство или реконструкция. Проект потребует вложений в размере не менее 16 млрд рублей, на реализацию уйдет около пяти лет.

«Строительство легче, чем реконструкция. Строительство идет с нуля и нет никаких ограничений. А реконструкция — это когда из действующего объекта вы должны сделать что-то современное, полностью соответствующее нормам сегодняшнего дня. А это сложно, нормы поменялись — сколько лет пошло. Строительство проще и дешевле. И в первом, и во втором случае это будет новый современный стадион — 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас», — цитирует Евраева 76.ru.

«Великолепный проект подготовлен по визуализации. Это будет гордость Ярославля и Ярославской области. Это впечатляет. Этот стадион позволит принимать матчи международного уровня», — добавил он.