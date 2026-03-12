У «Шинника» появится новый стадион на 12 тыс. мест за 16 млрд рублей

«Строительство легче, чем реконструкция. Строительство идет с нуля и нет никаких ограничений. А реконструкция — это когда из действующего объекта вы должны сделать что-то современное, полностью соответствующее нормам сегодняшнего дня. А это сложно, нормы поменялись — сколько лет пошло. Строительство проще и дешевле. И в первом, и во втором случае это будет новый современный стадион — 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас», — цитирует Евраева 76.ru.