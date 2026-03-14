«Родина» упустила победу в матче со «СКА-Хабаровск», пропустив с пенальти на 95-й минуте

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:45
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.35
Футбол. Премьер-лига
16:00
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.38
П2
2.68
Футбол. Италия
17:00
Интер
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.57
П2
6.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.90
П2
1.56
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.87
П2
5.93
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.43
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.58
П2
7.20
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.96
П2
1.84
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.36
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.11
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
18:15
Ростов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.47
П2
2.44
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.75
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:30
Спартак Кс
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.31
П2
6.65
Футбол. Франция
19:00
Лорьян
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.81
П2
9.75
Футбол. Англия
20:30
Арсенал
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.75
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.16
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Овьедо
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.23
П2
2.55
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.30
X
5.47
П2
5.86
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.32
П2
1.55
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.28
П2
1.70
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.01
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.27
П2
5.10
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
4
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

«Родина» упустила победу в матче со «СКА-Хабаровск», пропустив с пенальти на 95-й минуте

В матче 24-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» и «Родина» сыграли вничью.

Источник: Sport24

Встреча, прошедшая на стадионе в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2.

На 15-й минуте Иван Тимошенко вывел гостей вперед, а на 20-й пенальти не реализовал Хосе Рейна.

Ближе к концу первого тайма Артем Мещанинов сделал счет 2:0.

Хабаровчане сумели отыграть один мяч в начале второго тайма, когда с 11-метровой отметки был точен Тельядо Алкалде.

Уже в компенсированное время хозяева получили право на еще один пенальти, который реализовал Алкалде.

СКА-Хабаровск
2:2
Первый тайм: 0:2
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 24
14.03.2026, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Хуан Диас
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
49′
Тельядо Алькаде
90+5′
Родина
Иван Тимошенко
15′
Артем Мещанинов
38′
Нереализованные пенальти
Родина
Йорди Рейна
20′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
84
Ярослав Гребенкин
7
Камран Алиев
13
Данила Янов
20
Йорди Тур
19
Тельядо Алькаде
51′
50
Степан Глотов
30
Давид Шавлохов
83′
55
Василий Алейников
91
Егор Носков
66′
82
Демьян Ильев
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
4′
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
21′
49
Илья Дятлов
90+4′
55
Митя Крижан
48′
5
Андрей Егорычев
64′
38
Леон Мусаев
9
Артем Максименко
71′
96
Артур Гарибян
10
Йорди Рейна
82′
87′
21
Георгий Юдинцев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
64′
7
Теодоро Арсе
99
Иван Тимошенко
87′
23
Кирилл Ушатов
Статистика
СКА-Хабаровск
Родина
Желтые карточки
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти