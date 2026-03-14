«Родина» упустила победу в матче со «СКА-Хабаровск», пропустив с пенальти на 95-й минуте

Встреча, прошедшая на стадионе в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2.
На 15-й минуте Иван Тимошенко вывел гостей вперед, а на 20-й пенальти не реализовал Хосе Рейна.
Ближе к концу первого тайма Артем Мещанинов сделал счет 2:0.
Хабаровчане сумели отыграть один мяч в начале второго тайма, когда с 11-метровой отметки был точен Тельядо Алкалде.
Уже в компенсированное время хозяева получили право на еще один пенальти, который реализовал Алкалде.
Футбол, Первая лига, Тур 24
14.03.2026, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Хуан Диас
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
49′
Тельядо Алькаде
90+5′
Родина
Иван Тимошенко
15′
Артем Мещанинов
38′
Нереализованные пенальти
Родина
Йорди Рейна
20′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
84
Ярослав Гребенкин
7
Камран Алиев
13
Данила Янов
20
Йорди Тур
19
Тельядо Алькаде
51′
50
Степан Глотов
30
Давид Шавлохов
83′
55
Василий Алейников
91
Егор Носков
66′
82
Демьян Ильев
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
4′
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
21′
49
Илья Дятлов
90+4′
55
Митя Крижан
48′
5
Андрей Егорычев
64′
38
Леон Мусаев
9
Артем Максименко
71′
96
Артур Гарибян
10
Йорди Рейна
82′
87′
21
Георгий Юдинцев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
64′
7
Теодоро Арсе
99
Иван Тимошенко
87′
23
Кирилл Ушатов
Статистика
СКА-Хабаровск
Родина
Желтые карточки
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Ленинградская область)
