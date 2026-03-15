«Урал» победил впервые с ноября, в меньшинстве обыграв «Арсенал»

Счет в матче был открыт на 14-й минуте — отличился Роман Акбашев. На 72-й минуте «Урал» остался в меньшинстве в результате удаления Тимофея Маргасова, получившего вторую желтую карточку. Оставшись в меньшинстве, хозяева выстояли, а на 88-й минуте заменивший Акбашева Никита Морозов установил на табло окончательный счет.
«Урал» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате и с 45 очками идет вторым в турнирной таблице Лиги PARI, на 7 баллов отставая от лидирующего «Факела». «Арсенал» с 29 очками занимает 11-ю позицию.
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2026, 11:30 (МСК UTC+3)
Футбольный манеж Урал
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Дмитрий Гунько
Голы
Урал
Роман Акбашев
14′
Никита Морозов
87′
Составы команд
Урал
86
Иван Кузнецов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
34
Тимофей Маргасов
45+3′
72′
6
Фаниль Сунгатулин
59
Евгений Харин
13
Роман Акбашев
63′
18
Никита Морозов
21
Дмитрий Иванисеня
31′
46′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
63′
19
Егор Богомольский
14
Юрий Железнов
77′
46
Артем Мамин
97
Илья Ишков
90′
20
Евгений Марков
Арсенал
18
Михаил Цулая
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
83′
45
Никита Кармаев
22
Алан Цараев
99
Аяз Гулиев
60′
9
Максим Максимов
4
Даниил Пенчиков
85′
17
Маттео Алинви
8
Артем Попов
70′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
10
Игорь Горбунов
76′
24
Илья Азявин
21
Никита Раздорских
74′
85′
50
Илья Соколов
Статистика
Урал
Арсенал
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
