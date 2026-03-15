В основной команде «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием Секача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты основного состава екатеринбургского «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием в Москве игрока «Урала-2» Даниила Секача по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС заявил полузащитник клуба Фаниль Сунгатулин.
«Слышал [про эту ситуацию], но обсуждать не хочу», — сказал Сунгатулин.
Президент клуба Григорий Иванов заявил ТАСС, что ничего не знает о ситуации с Секачем.
В матче 24-го тура Лиги Пари (Первой лиги) «Урал» со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал», игра прошла в крытом футбольном манеже «Урал» из-за неготовности поля «Екатеринбург-Арены». «Играть в манеже тяжело в том плане, что дышится не очень приятно — это все-таки закрытое помещение, и воздуха не всегда может хватать. Ноги окисляются от того, что качество поля не совсем хорошее. Чтобы играть в хороший комбинационный футбол, нужно поле лучшего качества, а в манеже оно для этого не подходит», — отметил Сунгатулин.
В таблице Первой лиги «Урал» занимает второе место, имея 45 очков в активе.
О задержании Секача.
14 марта ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве женщины. По данным собеседника агентства, молодой человек действовал под влиянием мошенников с Украины. Следователь предъявил Секачу обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии. На допросе футболист полностью признал вину в совершении преступления, заявив, что прибыл в квартиру женщины по указаниям мошенников, чтобы взломать сейф, после чего ему поступило указание убить хозяйку жилища.
Партнер Секача по «Уралу-2» Станислав Бондаренко в разговоре с ТАСС отметил, что в команде думали, что Секач уехал в Москву на учебу. На давление со стороны мошенников, по словам Бондаренко, Секач не жаловался. Тренер команды Игорь Решетников охарактеризовал футболиста как безобидного и адекватного человека.
С января 2025 года Секач играет на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», который выступает в четвертом по силе дивизиона чемпионата России. Ранее он играл в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».
