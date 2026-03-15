В основной команде «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием Секача

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.45
П2
4.35
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.60
П2
3.57
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.10
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Акрон
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
9.75
X
3.30
П2
1.78
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.16
П2
3.15
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.98
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.32
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.95
П2
3.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.29
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
2.98
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.14
П2
4.76
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.37
П2
3.14
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.94
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.65
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.47
П2
2.12
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Тулуза
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.64
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.49
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
3.70
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.99
П2
2.61
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.94
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.46
П2
3.35
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.64
П2
4.10
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

В основной команде «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием Секача

Игрок «Урала-2» был задержан в Москве по подозрению в убийстве женщины.

Источник: ФК "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты основного состава екатеринбургского «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием в Москве игрока «Урала-2» Даниила Секача по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС заявил полузащитник клуба Фаниль Сунгатулин.

«Слышал [про эту ситуацию], но обсуждать не хочу», — сказал Сунгатулин.

Президент клуба Григорий Иванов заявил ТАСС, что ничего не знает о ситуации с Секачем.

В матче 24-го тура Лиги Пари (Первой лиги) «Урал» со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал», игра прошла в крытом футбольном манеже «Урал» из-за неготовности поля «Екатеринбург-Арены». «Играть в манеже тяжело в том плане, что дышится не очень приятно — это все-таки закрытое помещение, и воздуха не всегда может хватать. Ноги окисляются от того, что качество поля не совсем хорошее. Чтобы играть в хороший комбинационный футбол, нужно поле лучшего качества, а в манеже оно для этого не подходит», — отметил Сунгатулин.

В таблице Первой лиги «Урал» занимает второе место, имея 45 очков в активе.

О задержании Секача.

14 марта ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве женщины. По данным собеседника агентства, молодой человек действовал под влиянием мошенников с Украины. Следователь предъявил Секачу обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии. На допросе футболист полностью признал вину в совершении преступления, заявив, что прибыл в квартиру женщины по указаниям мошенников, чтобы взломать сейф, после чего ему поступило указание убить хозяйку жилища.

Партнер Секача по «Уралу-2» Станислав Бондаренко в разговоре с ТАСС отметил, что в команде думали, что Секач уехал в Москву на учебу. На давление со стороны мошенников, по словам Бондаренко, Секач не жаловался. Тренер команды Игорь Решетников охарактеризовал футболиста как безобидного и адекватного человека.

С января 2025 года Секач играет на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», который выступает в четвертом по силе дивизиона чемпионата России. Ранее он играл в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».

Урал
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2026, 11:30 (МСК UTC+3)
Футбольный манеж Урал
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Дмитрий Гунько
Голы
Урал
Роман Акбашев
14′
Никита Морозов
87′
Составы команд
Урал
86
Иван Кузнецов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
34
Тимофей Маргасов
45+3′
72′
6
Фаниль Сунгатулин
59
Евгений Харин
13
Роман Акбашев
63′
18
Никита Морозов
21
Дмитрий Иванисеня
31′
46′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
63′
19
Егор Богомольский
14
Юрий Железнов
77′
46
Артем Мамин
97
Илья Ишков
90′
20
Евгений Марков
Арсенал
18
Михаил Цулая
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
83′
45
Никита Кармаев
22
Алан Цараев
99
Аяз Гулиев
60′
9
Максим Максимов
4
Даниил Пенчиков
85′
17
Маттео Алинви
8
Артем Попов
70′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
10
Игорь Горбунов
76′
24
Илья Азявин
21
Никита Раздорских
74′
85′
50
Илья Соколов
Статистика
Урал
Арсенал
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти