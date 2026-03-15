В основной команде «Урала» не хотят обсуждать ситуацию с задержанием Секача

В матче 24-го тура Лиги Пари (Первой лиги) «Урал» со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал», игра прошла в крытом футбольном манеже «Урал» из-за неготовности поля «Екатеринбург-Арены». «Играть в манеже тяжело в том плане, что дышится не очень приятно — это все-таки закрытое помещение, и воздуха не всегда может хватать. Ноги окисляются от того, что качество поля не совсем хорошее. Чтобы играть в хороший комбинационный футбол, нужно поле лучшего качества, а в манеже оно для этого не подходит», — отметил Сунгатулин.