«Енисей» сыграл вничью с «Шинником», продлив серию без поражений до 7 матчей

На 61-й минуте красноярцы открыли счет — Андрей Окладников реализовал пенальти. На 78-й минуте ярославцы отыгрались — отличился Даниил Корнюшин. Таким образом, 1:1 — беспроигрышная серия «Енисея» достигла семи туров подряд.
После этого матча «Шинник» занимает 10-е место в таблице Лиги PARI (30 очков), а «Енисей» располагается на 12−13-й строчках (28 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Сергей Ташуев
Голы
Шинник
Даниил Корнюшин
78′
Енисей
Андрей Окладников
61′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
21
Артур Галоян
9
Илья Стефанович
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
64
Олег Ланин
2
Артемий Косогоров
72′
5
Кирилл Маляров
15
Дмитрий Самойлов
73′
17
Кирилл Никитин
77
Альбек Гонгапшев
65′
10
Тимофей Шипунов
18
Никита Мирошниченко
65′
11
Илья Порохов
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
6
Амир Батырев
84′
25
Никита Шершов
79′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
80′
22
Артем Гюрджан
9
Лука Раткович
38′
46′
75
Андрей Окладников
Статистика
Шинник
Енисей
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
5
3
Угловые
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Ефим Рубцов
(Россия, Санкт-Петербург)
