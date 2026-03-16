Суд в Москве арестовал футболиста «Урала-2» по делу об убийстве женщины

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 мая 2026 года», — огласила решение судья.
Как сообщили в столичном главке СК, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по особо важным делам. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ). Вину обвиняемый признал частично.
По данным следствия, 13 декабря мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить 20-летнего спортсмена. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал, как совершил убийство и похитил деньги с имуществом.
Секач — уроженец Кисловодска, воспитанник академий московского «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Мастер-Сатурна». С 2025 года выступал за «Урал-2» во Второй лиге.
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.