«Торпедо» Кононова разгромило «Нефтехимик» в 24-м туре чемпионата

В составе автозаводцев голами отметились Владислав Шитов (27-я минута), Садыг Багиев (48) и Дмитрий Цыпченко (78). В итоге 3:0 — крупная победа команды Олега Кононова.
После этого матча «Торпедо» делит 14−15-е места в таблице Лиги PARI (27 очков), «Нефтехимик» занимают 9-ю строчку (31 балл).
Футбол, Первая лига, Тур 24
16.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Кирилл Новиков
Голы
Торпедо
Владислав Шитов
27′
Садыг Багиев
48′
Дмитрий Цыпченко
78′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
15
Александр Орехов
24
Кирилл Гоцук
90′
47
Даниил Уткин
33
Мамаду Камара
72′
17
Илья Берковский
88′
4
Сергей Бородин
21′
46′
3
Александр Иваньков
69
Алексей Колтаков
45′
66
Садыг Багиев
79
Алексей Каштанов
45′
46′
10
Дмитрий Цыпченко
51′
9
Владислав Шитов
84′
83
Николай Ищенко
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
75
Дмитрий Шадринцев
41′
15
Андрей Никитин
90
Константин Шильцов
24
Александр Кахидзе
67′
65
Николай Толстопятов
17
Эдуард Валиахметов
46′
12
Максим Ширяев
70
Иван Бобер
71′
14
Ислам Машуков
9
Рашид Магомедов
46′
88
Денис Титов
8
Георгий Кантария
60′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
60′
74
Дмитрий Кучугура
Статистика
Торпедо
Нефтехимик
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
5
2
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
