У «Факела» одно очко в трех турах. «Урал» почти догнал «Родину». «Ротор» — машина! 30-й тур ФНЛ

«Факел» не справился с «Шинником»
«Факел» не смог прервать безвыигрышную серию в матче с «Шинником».
«В моем понимании мы сейчас пробили дно. Я сейчас об этом сказал команде. Это объективно. Но даже если нас будут забрасывать камнями, мы должны пройти через эту ситуацию». Это слова главного тренера «Факела» Олега Василенко после сенсационного поражения от «Чайки» (0:2) в прошлом туре.
Весной Воронеж забуксовал и даже сел на мель. Три поражения — однозначно перебор для лидера турнира. Перед 30-м туром «Родина» подобралась к «Факелу» уже на расстояние трех очков.
Исправлять положение предстояло в домашней встрече с крепким «Шинником».
Василенко произвел аж шесть перестановок в составе. Журавлев, Черов, Магомедов, Симонов. Альшин, Турищев уступили место на поле Гапонову, Тодоровичу, Габараеву, Нетфуллину, Багамаеву и Гнапи. При этом Обухов сохранил за собой пост номер один.
Хозяева создали первый момент на 10-й минуте. Гнапи после скидки Пуси стрелял, казалось бы, наверняка из выгодной позиции — получилось слишком неточно. А дальше у воронежцев долгое время впереди ничего не получалось. «Шинник» же забил в первой опасной атаке.
Галоян выиграл борьбу и отпасовал налево. Самойлов с фланга вырезал передачу в штрафную воронежцев, где мяч от пятки Порохова отскочил к Малярову. 29-летний защитник опередил выскочившего на него Обухова — 0:1.
И вот тут «Факел» завелся. Юрганову совсем немного не хватило точности, а после удара Пуси гостей спас Корнюшин.
После перерыва хозяева продолжили давить и своего добились. Гнапи с третьей попытки все-таки распечатал ворота Митрова, наказав того за оплошность при попытке прервать фланговый навес — 1:1. Это первый гол 24-летнего француза ивуарийского происхождения за «Факел».
Воронежцы радовались совсем недолго. Арендованный «Шинником» у «Торпедо» Галоян набрал великолепную форму: 2+2 в последних трех турах. Атакующий хавбек в окружении трех соперников исхитрился и выполнил закидушку на дальнюю штангу. Самойлов с лета пробил в ближний угол. 1:2.
Команда Василенко снова включила турборежим. Третье поражение подряд вполне могло ввести воронежцев в ступор на финише сезона. Свое веское слово сказал капитан команды. Нетфуллин, получив передачу на линии штрафной от Тодоровича, с левой хлестко низом пробил из-под Самойлова в ближний угол — 2:2.
У «Факела» оставалось 25 минут, чтобы добыть долгожданную победу. Однако, по сути, хозяева создали лишь один момент. Магомедов мощно приложился по мячу со средней дистанции — выше цели. 2:2.
— Я благодарен парням за старание, за целостность в игре и качество. После болезненной серии неудач очень важно было справиться с эмоциями и постараться показать быстрый футбол. К сожалению, допустили две ошибки. Нам пришлось отыгрываться. Но не бросили играть. Парни чувствовали, что мы рядом, рядом, рядом… Двигаемся дальше, — сказал на пресс-конференции Василенко.
— А что с Фролкиным? Почему играет в воротах Обухов?
— Даня получил травму. Мы надеялись, что он сыграет после матча с «Родиной». Процесс восстановления затянулся. После встречи с «Чайкой» он вернулся в общую группу. Но нога пока все же не позволяет ему в полной мере принять участие в игре.
«Факел» снова потерял очки, однако остался на вершине таблицы.
Березуцкий переиграл Кононова
«Урал», в прошлом туре сокративший отставание от «Родины» до четырех очков, продолжил борьбу за вторую строчку. Дома команда Василия Березуцкого принимала «Торпедо» Олега Кононова.
«Шмели» буквально смяли автозаводцев в первые 22 минуты. Сначала, пусть и не с первой попытки, сработал стандарт. Сунгатулин выполнил выверенную подачу на голову Бегича, и 32-летний хорват забил свой пятый гол в сезоне! И тут же другой защитник хозяев мог отправить гостей в нокаут. Солдатенко среагировал на удар Итало.
А в середине тайма Акбашев, забытый защитниками в штрафной, замкнул классный навес Ишкова с правого фланга — 2:0. До перерыва Роман был близок к дублю. Атакующий полузащитник здорово пробил со штрафного с 20 метров, но угодил в перекладину. Солдатенко бы не выручил.
В перерыве Кононов произвел тройную замену: Камара, Юшин и Каштанов вместо Чурича, Берковского и Цыпченко.
Коренного перелома в игру эти ходы не внесли. Москвичи запомнились лишь дальним плотным выстрелом Рогановича под перекладину. Селихов не сплоховал.
На 72-й минуте на поле появился главный джокер Березуцкого — 20-летний хавбек Морозов (5 голов весной). На этот раз Никита не смог пополнить свой лицевой счет, что, естественно, не испортило настроение екатеринбургским болельщикам. Команда одержала важнейшую победу.
— Получилась тяжелая игра, — заметил на пресс-конференции Березуцкий. — Мне понравился первый тайм. Во втором часто теряли мячи, плохо выходили из обороны. Но в целом результатом я доволен. Приложим все усилия, чтобы выйти в РПЛ напрямую. Понятно, что в этой ситуации не все зависит от нас. Наша задача — выигрывать все матчи.
У «Урала» 10 очков в последних четырех турах. Отставание от «Родины» — один балл.
«Ротор» Парфенова бесподобен
В среду звание лучшей команды весенней части ФНЛ перешло от «Родины» к «Ротору». Волгоградцы в очном поединке переиграли москвичей — 2:0. Шестая подряд победа коллектива Дмитрия Парфенова!
Первые полчаса получились довольно спокойными. А потом «Ротор» разродился аж тремя жирными моментами. Дважды после подач Симоняна головой бил Покидышев. В первом случае Волков спас гостей, вытащив мяч из-под перекладины. Во втором волгоградцу совсем чуть-чуть не хватило точности.
Наконец, Азнаурову никто не мешал попасть в цель с 10 метров. Но полузащитник, оформивший дубль в прошлом туре в Хабаровске, послал мяч выше створа.
После перерыва соперники снова долго раскачивались. А потом сработали тактика и замены Парфенова. Волгоградцы сделали упор на длинные забросы, с которыми подопечные Хуана Диаса справлялись с большим трудом. На 72-й минуте передача Макарова дошла до Алиева, заменившего Эльдарушева. Саид первым же касанием с острого угла вколотил мяч под дальнюю штангу. Бесподобный выстрел! 1:0. 12-й гол 27-летнего форварда.
Хозяева поставили точку уже в компенсированное время. Волгоградцы убежали в контратаку 3 в 2, и Алиев на этот раз выступил диспетчером, тонко покатив на дальнюю штангу. Давидяну (он тоже вышел на замену — вот так скамейка у Парфенова!) оставалось только не промахнуться с двух метров. 2:0. Браво, «Ротор».
— Ребята — красавцы! Выполнили все то, что просили. Провели почти два дня в дороге после матча в Хабаровске. Восстановились. Ребята показали, на что они способны. Респект им! Дисциплинированно отработали, — подчеркнул на пресс-конференции Дмитрий Парфенов.
— В «Роторе» вам помогает Юрий Ковтун. В бытность свою игроком он редко уходил с поля без желтой карточки. Сегодня ему показали «горчичник» уже как тренеру. Будете проводить с ним воспитательную работу?
— Он святой человек, не трогайте его (улыбается). Добрейшей души человек! Поверьте мне.
«Родина» проиграла впервые с 20 сентября. Москвичи набрали одно очко в двух турах, но по-прежнему вторые. Отставание от «Факела» — четыре очка, отрыв от «Урала» — всего одно, от «Ротора» — пять.
Впереди еще четыре тура. Все только начинается!
«Сокол» вылетел из ФНЛ
Как же похорошел «Енисей» весной при Сергее Ташуеве. 6 побед в 9 турах. Очередной жертвой «львов» стал «Сокол». 4:0, причем на выезде! Что Ташуев сделал с нападающим Окладниковым? Если осенью Андрей лишь дважды огорчил соперников, то весной записал в свой актив уже семь голов. В Саратове он оформил дубль.
«Сокол» потерял даже теоретические шансы остаться в ФНЛ. Сложное положение у «Чайки». После сенсационной победы над «Факелом» (2:0) команда Дмитрия Комбарова уступила в Ульяновске «Волге» — 1:2. На спасительной 15-й строчке сейчас располагается «Уфа». «Черноморец» отстает от нее на два очка, «Чайка» — на 9.