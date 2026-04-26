«Енисей» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Андрей Окладников (44-я минута) и Егор Иванов (46).
«Енисей» продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 46 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 42 баллами располагается на восьмой позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Кирилл Новиков
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
