«Урал» обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Реал Сосьедад
2
Все коэффициенты
П1
12.50
X
4.10
П2
1.40
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.41
П2
6.80
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.94
П2
5.08
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.76
П2
5.60
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.45
П2
4.00
Футбол. Испания
17:15
Овьедо
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.51
П2
3.25
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.02
П2
1.73
Футбол. Франция
18:15
Ренн
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.95
П2
6.90
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.38
П2
7.50
Футбол. Италия
19:00
Торино
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.36
П2
1.40
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.24
П2
6.80
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
11.00
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.44
П2
4.21
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.52
П2
5.33
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.72
П2
4.05
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
«Урал» обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Футболисты «Урала» в меньшинстве обыграли «Челябинск» в матче Первой лиги.

Источник: ФК "Урал"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Челябинск» в гостевом матче 31-го тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Артем Мамин (32-я минута) и Мартин Секулич (59, с пенальти). Гости играли вдесятером с 74-й минуты после удаления Александра Селихова. В составе хозяев отличился Гаррик Левин (79).

«Урал» продлил победную серию до трех матчей и с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице, «Челябинск» (40 очков) располагается на десятой позиции.

Челябинск
1:2
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 11:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Василий Березуцкий
Голы
Челябинск
Гаррик Левин
79′
Урал
Артем Мамин
32′
Мартин Секулич
59′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
19
Тимофей Комиссаров
70
Гаррик Левин
10
Рамазан Гаджимурадов
27
Хетаг Кочиев
18
Константин Кертанов
21
Алексей Бердников
77′
88
Вильфрид Эза
11
Георгий Гонгадзе
46′
17
Баба Н`Диайе
87′
91
Руслан Байтуков
86′
2
Александр Жиров
77
Денис Самойлов
83′
75
Тимур Жамалетдинов
Урал
57
Александр Селихов
74′
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
21
Дмитрий Иванисеня
10
Мартин Секулич
90′
44
Владислав Малькевич
6
Фаниль Сунгатулин
46
Артем Мамин
88′
34
Тимофей Маргасов
14
Юрий Железнов
17′
77′
86
Иван Кузнецов
97
Илья Ишков
77′
11
Владислав Карапузов
13
Роман Акбашев
37′
88′
20
Евгений Марков
Статистика
Челябинск
Урал
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
2
Угловые
10
5
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
