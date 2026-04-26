«Урал» обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Челябинск» в гостевом матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Артем Мамин (32-я минута) и Мартин Секулич (59, с пенальти). Гости играли вдесятером с 74-й минуты после удаления Александра Селихова. В составе хозяев отличился Гаррик Левин (79).
«Урал» продлил победную серию до трех матчей и с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице, «Челябинск» (40 очков) располагается на десятой позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 11:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Василий Березуцкий
Голы
Челябинск
Гаррик Левин
79′
Урал
Артем Мамин
32′
Мартин Секулич
59′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
19
Тимофей Комиссаров
70
Гаррик Левин
10
Рамазан Гаджимурадов
27
Хетаг Кочиев
18
Константин Кертанов
21
Алексей Бердников
77′
88
Вильфрид Эза
11
Георгий Гонгадзе
46′
17
Баба Н`Диайе
87′
91
Руслан Байтуков
86′
2
Александр Жиров
77
Денис Самойлов
83′
75
Тимур Жамалетдинов
Урал
57
Александр Селихов
74′
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
21
Дмитрий Иванисеня
10
Мартин Секулич
90′
44
Владислав Малькевич
6
Фаниль Сунгатулин
46
Артем Мамин
88′
34
Тимофей Маргасов
14
Юрий Железнов
17′
77′
86
Иван Кузнецов
97
Илья Ишков
77′
11
Владислав Карапузов
13
Роман Акбашев
37′
88′
20
Евгений Марков
Статистика
Челябинск
Урал
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
2
Угловые
10
5
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
