«Урал» обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Артем Мамин (32-я минута) и Мартин Секулич (59, с пенальти). Гости играли вдесятером с 74-й минуты после удаления Александра Селихова. В составе хозяев отличился Гаррик Левин (79).