Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
66.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.06
П2
4.59
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.40
П2
1.18
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
2.82
П2
9.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
4
:
Метц
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
86.00
X
6.00
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.00
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.53
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Чайка» потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге

«Чайка» проиграла «КАМАЗу» и потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Чайка» из Песчанокопского на выезде проиграла «КАМАЗу» из Набережных Челнов в матче 31-го тура футбольной Первой лиги и потеряла шансы на сохранение прописки в турнире.

Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Давид Караев (38-я минута) и Даниил Шамкин (63). У «Чайки» гол с пенальти забил Глеб Пополитов (70, с пенальти).

«КАМАЗ», набрав 46 очков, идет шестым в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За три тура до завершения чемпионата «Чайка» с 22 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке, команда лишилась математических шансов на сохранение места в Первой лиге и в следующем сезоне примет участие во Второй лиге.

Ранее из Первой лиги вылетел саратовский «Сокол» (19 очков, 18-е место).

Результаты остальных матчей дня:

  • «Ротор» (Волгоград) — «Волга» (Ульяновск) — 0:0;
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Сокол» (Саратов) — 0:1;
  • «Шинник» (Ярославль) — «СКА-Хабаровск» — 3:0.

КАМАЗ
2:1
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Дмитрий Комбаров
Голы
КАМАЗ
Давид Караев
38′
Даниил Шамкин
62′
Чайка
Глеб Пополитов
70′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
13
Андрей Семенов
18
Дмитрий Тананеев
69
Владислав Давыдов
10
Роман Защепкин
90+4′
14
Сурхайхан Абдуллаев
24
Даниил Шамкин
86′
91
Антон Рощин
28
Мухаммад Султонов
75′
77
Ацамаз Ревазов
53
Александр Дерюгин
65′
83
Максим Лайкин
9
Давид Караев
75′
22
Андрей Солодухин
Чайка
58
Семен Фадеев
2
Александр Гапечкин
74
Егор Гузиев
19
Иван Иванов
17
Глеб Пополитов
27
Артем Крутовских
39
Павел Маслов
59′
90′
24
Николай Придава
7
Егор Гуляев
62′
11
Максим Криушичев
8
Александр Роспутько
83′
20
Станислав Библик
90+4′
10
Абдулло Джебов
45′
9
Давид Гагуа
18
Артем Соколов
62′
99
Никита Посмашный
Статистика
КАМАЗ
Чайка
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти