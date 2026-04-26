«Чайка» потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Чайка» из Песчанокопского на выезде проиграла «КАМАЗу» из Набережных Челнов в матче 31-го тура футбольной Первой лиги и потеряла шансы на сохранение прописки в турнире.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Давид Караев (38-я минута) и Даниил Шамкин (63). У «Чайки» гол с пенальти забил Глеб Пополитов (70, с пенальти).
«КАМАЗ», набрав 46 очков, идет шестым в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За три тура до завершения чемпионата «Чайка» с 22 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке, команда лишилась математических шансов на сохранение места в Первой лиге и в следующем сезоне примет участие во Второй лиге.
Ранее из Первой лиги вылетел саратовский «Сокол» (19 очков, 18-е место).
Результаты остальных матчей дня:
- «Ротор» (Волгоград) — «Волга» (Ульяновск) — 0:0;
- «Черноморец» (Новороссийск) — «Сокол» (Саратов) — 0:1;
- «Шинник» (Ярославль) — «СКА-Хабаровск» — 3:0.
Антон Хазов
