«Чайка» потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге

«КАМАЗ», набрав 46 очков, идет шестым в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За три тура до завершения чемпионата «Чайка» с 22 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке, команда лишилась математических шансов на сохранение места в Первой лиге и в следующем сезоне примет участие во Второй лиге.