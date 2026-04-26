«Родина» в меньшинстве победила «Уфу» благодаря голу на 90+6-й минуте

Единственный гол на 90+6-й минуте забил Артем Максименко.
Хозяева с 66-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Артема Мещанинова. На 84-й минуте один из помощников главного тренера «Родины» Хуана Диаса получил красную карточку за неспортивное поведение.
«Родина» набрала 59 очков и вышла на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» (31 очко) сохраняет 15-ю позицию.
Следующий матч «Родина» проведет 2 мая на выезде против «Черноморца», а «Уфа» 3 мая в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Омари Тетрадзе
Голы
Родина
Артем Максименко
90+6′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
65′
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
3
Лео Гогличидзе
54′
49
Илья Дятлов
90′
80
Станислав Бессмертный
80′
7
Теодоро Арсе
5
Андрей Егорычев
54′
23
Кирилл Ушатов
17
Солтмурад Бакаев
3′
54′
9
Артем Максименко
18
Магомедхабиб Абдусаламов
68′
88
Артем Сокол
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
90′
50
Иван Хомуха
8
Шамиль Исаев
43′
15
Алан Хабалов
18
Владислав Камилов
35′
23
Данил Ахатов
71′
74′
12
Данил Липовой
71
Магомед Якуев
88′
79
Константин Троянов
70
Дилан Ортис
73′
11
Осман Минатулаев
96
Алексей Барановский
74′
88
Мигран Агеян
Статистика
Родина
Уфа
Желтые карточки
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
