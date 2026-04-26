Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
1
:
Севилья
1
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
«Родина» в меньшинстве победила «Уфу» благодаря голу на 90+6-й минуте

«Родина» на своем поле обыграла «Уфу» в матче 31-го тура Первой лиги — 1:0.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

Единственный гол на 90+6-й минуте забил Артем Максименко.

Хозяева с 66-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Артема Мещанинова. На 84-й минуте один из помощников главного тренера «Родины» Хуана Диаса получил красную карточку за неспортивное поведение.

«Родина» набрала 59 очков и вышла на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» (31 очко) сохраняет 15-ю позицию.

Следующий матч «Родина» проведет 2 мая на выезде против «Черноморца», а «Уфа» 3 мая в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».

Родина
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 31
26.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Омари Тетрадзе
Голы
Родина
Артем Максименко
90+6′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
65′
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
3
Лео Гогличидзе
54′
49
Илья Дятлов
90′
80
Станислав Бессмертный
80′
7
Теодоро Арсе
5
Андрей Егорычев
54′
23
Кирилл Ушатов
17
Солтмурад Бакаев
3′
54′
9
Артем Максименко
18
Магомедхабиб Абдусаламов
68′
88
Артем Сокол
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
90′
50
Иван Хомуха
8
Шамиль Исаев
43′
15
Алан Хабалов
18
Владислав Камилов
35′
23
Данил Ахатов
71′
74′
12
Данил Липовой
71
Магомед Якуев
88′
79
Константин Троянов
70
Дилан Ортис
73′
11
Осман Минатулаев
96
Алексей Барановский
74′
88
Мигран Агеян
Статистика
Родина
Уфа
Желтые карточки
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
