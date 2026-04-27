Тренер «Ротора» Ковтун: переходный период в случае выхода в РПЛ будет тяжёлым

«Ротор» может выйти в РПЛ. Наш тренерский штаб прикладывает к этому все усилия. Переходный период в случае повышения в классе будет тяжёлым. Задача нашего тренерского штаба — сделать переход на уровень РПЛ максимально быстрым и безболезненным.
У нас есть все шансы на выход в РПЛ. Но более детально мы сможем обсудить наши шансы в новой лиге только после повышения в классе", — сказал Ковтун Metaratings.ru.
После 31 тура «Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги PARI. Волгоградцы набрали 52 очка. 4 мая команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», матч начнётся в 19:30 по московскому времени.