Лидер Первой лиги «Факел» сыграл вничью с «Торпедо»

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Александр Орехов (24-я минута) и Руслан Апеков (75). В составе гостей отличились Бутта Магомедов (40) и Максим Турищев (89). На 44-й минуте красную карточку получил вратарь воронежской команды Игорь Обухов, вместо него место в воротах занял Даниил Фролкин.