Лидер Первой лиги «Факел» сыграл вничью с «Торпедо»

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Александр Орехов (24-я минута) и Руслан Апеков (75). В составе гостей отличились Бутта Магомедов (40) и Максим Турищев (89). На 44-й минуте красную карточку получил вратарь воронежской команды Игорь Обухов, вместо него место в воротах занял Даниил Фролкин.
«Факел» (61 очко) лидирует в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда продлила серию без побед до четырех матчей. «Торпедо» (39) идет 11-м.
Футбол, Первая лига, Тур 31
27.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Олег Василенко
Голы
Торпедо
Александр Орехов
24′
Руслан Апеков
(Илья Берковский)
75′
Факел
Бутта Магомедов
(Дарко Тодорович)
40′
Максим Турищев
(Бутта Магомедов)
89′
Составы команд
Торпедо
86
Никита Корец
3
Александр Иваньков
99
Глеб Шевченко
90′
27
Александр Орехов
47
Даниил Уткин
79
Алексей Каштанов
4
Сергей Бородин
36′
24
Кирилл Гоцук
90
Боян Роганович
22′
77
Константин Савичев
9
Владислав Шитов
69′
7
Александр Юшин
10
Дмитрий Цыпченко
69′
11
Руслан Апеков
33
Мамаду Камара
46′
17
Илья Берковский
Факел
96
Игорь Обухов
44′
5
Альберт Габараев
20
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
97
Бутта Магомедов
55
Дарко Тодорович
81′
10
Ильнур Альшин
8
Абдула Багамаев
68′
9
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
81′
93
Мераби Уридия
7
Аксель Гнапи
68′
18
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
45′
1
Даниил Фролкин
Статистика
Торпедо
Факел
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти