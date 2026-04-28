«Факел» спасся в игре с «Торпедо». Удаление Селихова. Победа «Родины» на 95-й минуте. 31-й тур ФНЛ

«Торпедо» лишили победы над «Факелом»?
Программу 31-го тура на «Арене Химки» закрывали «Торпедо» и «Факел».
Главный тренер автозаводцев Олег Кононов произвел перестановку на последнем рубеже: Корец вместо Солдатенко. Дуэт форвардов составили Каштанов и Цыпченко.
В средней линии воронежцев Якимова, пропускавшего встречу из-за перебора карточек, заменил Магомедов. В атаке Олег Василенко вновь сделал ставку на легионеров — Пуси и Гнапи.
Cоперникам пришлось бороться не только друг с другом, но и со столичной непогодой. «Факел» быстрее приспособился к непростым условиям. Гнапи дважды оказывался на ударной позиции. В первом случае под его выстрел бросился Роганович. Во втором француз, откликнувшись на фланговую передачу Магомедова, опередил Бородина и попытался поразить ближний угол — мимо створа. Вскоре Пуси оcтавил не у дел двух защитников, покатил налево на Багамаева. Корец вовремя сократил дистанцию и спас хозяев.
«Торпедо» ответило в середине тайма. Цыпченко на линии штрафной в падении дотянулся до мяча и пробил в правый от себя угол. Было близко.
Следующая атака черно-белых увенчалась успехом. Савичев, в экстренном порядке заменивший получившего травму Рогановича, навесил с правого фланга. Юрганов мяч вынес. Первым на подборе был Орехов, который с левой ноги с 25 метров низом пробил в левый от себя угол. Обухов не выручил.
«Вкуснейший, как майский шашлык, гол Орехова!» — воскликнул в эфире комментатор матча.
Справедливости ради заметим, что Орехову немного помог рикошет от ноги Магомедова.
До перерыва автозаводцы потеряли еще одного футболиста — Бородина. В игру вступил Гоцук. Форс-мажоры не повлияли на атакующий потенциал хозяев. Шитов продрался сквозь защиту гостей, жахнул с 10 метров и сотряс перекладину.
Когда показалось, что «Факел» «поплыл», команда Олега Василенко организовала свой результативный ответ. Тодорович с правого фланга покатил под удар Магомедову. Бутта левой ногой обработал мяч, а правой направил его в ближнюю девятку. 1:1.
Третья замена в тайме тоже получилась вынужденной. И дело тут вовсе не в травме. Шитов вновь ускользнул от центральных защитников «Факела» и был сбит Обуховым за пределами штрафной. Красная карточка! Место в воротах занял Фролкин. Василенко снял с игры Пуси.
В первые 15 минут после перерыва «Торпедо» буквально задавило «Факел», однако большинство не реализовало. Воронеж с трудом, но сдерживал давление. Кононов вместо Цыпченко и Шитова бросил в бой Юшина и Апекова.
Василенко ответил своей заменой: Турищев вместо Гнапи. Почти сработало! Гости вылетели в быструю контратаку, Турищев «качнул» защитника и с правой мощно пробил в дальний угол. Корец среагировал.
И все-таки спасение Кореца уступает по своей сложности сейву Фролкина на 72-й минуте. Хозяева провели атаку левым флангом, последовали прострел Апекова и удар Берковского с 7 метров. Мяч, срикошетив о ногу защитника, взмыл вверх. Но уже прыгнувший в угол голкипер успел «отстегнуть» руку и парировать. Сейвище!
Вскоре Берковский и Апеков поменялись ролями. Первый выполнил классную передачу с левого фланга, второй расстрелял Фролкина из пределов штрафной — 2:1!
«Факелу» светило третье поражение в четырех турах. Но воронежцы выдали хорошую концовку. Магомедов разрезал оборону хозяев, Турищев вывалился один на один с Корецом и на тот раз выиграл эту дуэль. 2:2. Но и это еще не все!
«Торпедо» полетело вырывать победу. Фролкин выудил мяч из верхнего угла после удара головой Каштанова — угловой на пятой компенсированной минуте. После подачи корнера Берковский пробил в перекладину, мяч отлетел к Гоцуку, который дослал его в створ. Вездесущий Турищев спас команду. Главный вопрос: полностью ли пересек мяч линию ворот или нет перед его выносом? Видеоповторы четкого ответа нам не дают. И тут же прозвучал финальный свисток. Невероятная ничья в Химках!
У «Факела» лишь два очка в четырех последних играх. Воронеж остался на первом месте, опережая «Родину» на два очка, а «Урал» — на три. «Торпедо» — 11-е.
— Показалось, что в концовке матча после удара Гоцука был гол. Ваше мнение? — вопрос Олегу Кононову на пресс-конференции.
— Гол был. Мы просматривали, сделали фото, где видно, что мяч полностью пересек линию ворот. Возможно, судьи не увидели, особенно судья на линии. Но футбол — такая вещь, тут как в жизни: все возвращается. Мы забили «Уфе» из офсайда из-за ошибки судьи, сейчас пошла «возвратка». Я на этот счет не переживаю. Мне больше сегодня обидно за концовку, которую мы отдали сами.
«Урал» выстоял без удаленного Селихова
«Урал» был близок к тому, чтобы выйти на чистое второе место.
Команда Василия Березуцкого отправилась в гости к «Челябинску» Романа Пилипчука. Своим стартовым составом «шмели» не удивили. На острие — Секулич, под ним — Акбашев, на флангах — Железнов и Ишков.
Первый опасный момент остался за гостями. Железнов прорвался по правому флангу и прострелил во второй темп. Ишков с 10 метров жахнул выше перекладины.
Результативные подключения защитников в атаку становятся визитной карточкой команды Березуцкого. Так, на 32-й минуте «Уралу» удалась классная трехходовка. Железнов выполнил подачу на дальнюю штангу, Малькевич головой скинул под удар прибежавшему в чужую штрафную Мамину, и тот — опять же головой — вколотил мяч в сетку. 0:1.
Мамин оказался в эпицентре событий и в начале второго тайма. Именно он в последний момент не позволил Левину из убойной позиции замкнуть передачу ивуарийца Ндиайе. И тут же неугомонный Гаджимурадов, освободившись от опеки двух соперников, стрелял на исполнение со средней дистанции в дальнюю девятку — было близко!
Показалось, что «Челябинск» конвертирует свое преимущество в гол. Однако уральцы увеличили разрыв в счете. Арбитр Заика пусть и не сразу, но решил, что Бердников завалил в своей штрафной Бегича, и указал на «точку». Секулич впервые отличился той весной — 0:2.
Хозяева не расклеились и едва не спасли матч. На 72-й минуте Комиссаров откликнулся на заброс со своей половины поля, опередил Селихова, который срубил его за пределами штрафной. Бывший голкипер «Спартака» увидел перед собой красную карточку. Место в воротах гостей занял молодой Кузнецов. И сразу же пропустил. Впрочем, не стоит его винить. Уж очень здорово пробил со штрафного Гаджимурадов. Мяч от перекладины опустился на линию ворот и отлетел к Левину, который дослал его в сетку — 1:2.
До финального свистка Гаджимурадов еще дважды потревожил Кузнецова коварными ударами со средней дистанции. Иван справился. «Урал» удержал важнейшую победу (третью кряду). «Шмели» на несколько часов обосновались на второй строчке и ждали результата матча «Родина» — «Уфа».
В следующем туре против «Шинника» екатеринбуржцам помимо Селихова не поможет «мотор» команды Железнов. Карточка, полученная в Челябинске, стала для него четвертой в чемпионате.
— Хорошо, что победили в уральском дерби. Игра была нервная, с обилием, наверное, многих интересных вещей, которые так любят болельщики, — пенальти, красноой карточка. Ну и давление на последних минутах. Поэтому довольны результатом. Сейчас это самое главное. Удаление Селихова? Конечно, это большая потеря. Но у нас есть Кузя — молодой, талантливый голкипер, который займет место в воротах в следующем туре, — заметил после игры Василий Березуцкий.
«Родина» в меньшинстве дожала «Уфу»
«Родина» чуть не оступилась в домашнем поединке с «Уфой».
Подопечные Хуана Диаса сразу же принялись за дело. У ворот Беленова было поистине жарко. Егорычев отличной передачей отрезал всю защиту гостей и вывел на ударную позицию Тимошенко. Форвард пробил в ближний угол — штанга! Чуть позже Бакаеву не хватило каких-то сантиметров, чтобы из пределов штрафной замкнуть прострел с фланга. А два выстрела Крижана самоотверженно заблокировали защитники команды Омари Тетрадзе.
Наконец перед свистком на перерыв свое веское слово сказал опытнейший Беленов. Как он ногой среагировал на удар Абдусаламова с пяти метров!
«Уфа» огрызнулась в начале второго тайма. Барановский разобрался в ситуации и в окружении двух защитников выдал пас-конфетку Ортису, который жахнул в ближнюю девятку. Волков спас хозяев. На 63-й минуте москвичи остались в меньшинстве. Мещанинов грубым приемом (ударом шипами в живот) остановил проход Ахатова. Удаление.
Гости почувствовали запах крови и едва не забили. Якуев в ближнем бою не переиграл Волкова. Через несколько секунд Хабалов угодил в перекладину.
И все же концовка осталась за подопечными Диаса. Один только Рейна трижды мог принести своей команде победу. Однажды перуанец накрутил сразу троих защитников и с левой ноги выстрелил в правую от себя девятку — перекладина! Героем встречи стал Максименко. На пятой компенсированной минуте москвичи заработали угловой. Вышедший на замену парагваец Арке качественно подал, и 27-летний форвард мощно головой пробил в правый от себя угол — 1:0. 14-й гол Артема в сезоне. Невероятная концовка!
«Родина» — вторая. Столичный коллектив сохранил преимущество над «Уралом» в одно очко.
Борьба за спасительную 15-ю строчку в таблице продолжается. Сейчас ее занимает «Уфа», которая опережает «Черноморец» на два балла. «Моряки» дома уступили «Соколу» — 0:1.
«Чайка», проигравшая на выезде «КАМАЗу», покидает лучшую лигу мира. Теоретически команда Дмитрия Комбарова еще может догнать «Уфу». Однако все равно уступит ей по личным встречам (0:4, 1:1).
«Ротор» не справился с «Волгой»
Победная серия «Ротора» оборвалась на седьмом матче. Дома команда Дмитрия Парфенова поделила очки с «Волгой». Нулевая ничья. Результат, пожалуй, по игре. За 90 минут волгоградцы создали два опасных момента.
В первом тайме всеми забытый Эльдарушев с семи метров бил головой после подачи Макарова, но послал мяч выше створа. А уже на 3-й компенсированной минуте стандарт хозяев мог стать результативным. Сафронов выполнил навес со штрафного, выскочивший из гущи игроков Родионов подставил голову, пробив в дальний угол. Бабурин не потерял концентрацию и среагировал.
— Непростая игра. В принципе в столь плотном графике такое могло произойти… После двух хороших матчей мы не выиграли. Сказался и тот непростой выезд в Хабаровск. Не забили в первом тайме. С такими командами, как «Волга», надо дорожить моментами. Не могу упрекнуть ребят. Они старались. Не хватило эмоций, — констатировал на пресс-конференции Дмитрий Парфенов.
«По Окладникову звонили из “МЮ”.
Весной при Сергее Ташуеве “Енисей” одержал 7 побед в 10 турах. Очередной жертвой “львов” стал “Нефтехимик”. Кто справится с Окладниковым? После возобновления сезона 26-летний форвард наколотил уже 9 мячей (осенью в его активе было только два).
— Окладников забил в пятом матче подряд. К нему есть интерес со стороны других клубов? — вопрос Сергею Ташуеву на пресс-конференции.
— Да. Слышал, что по нему звонили из «Манчестер Юнайтед» (улыбается). Этот сезон он точно отыграет в «Енисее».
Виталий Айрапетов