«Факел» спасся в игре с «Торпедо». Удаление Селихова. Победа «Родины» на 95-й минуте. 31-й тур ФНЛ

Хозяева не расклеились и едва не спасли матч. На 72-й минуте Комиссаров откликнулся на заброс со своей половины поля, опередил Селихова, который срубил его за пределами штрафной. Бывший голкипер «Спартака» увидел перед собой красную карточку. Место в воротах гостей занял молодой Кузнецов. И сразу же пропустил. Впрочем, не стоит его винить. Уж очень здорово пробил со штрафного Гаджимурадов. Мяч от перекладины опустился на линию ворот и отлетел к Левину, который дослал его в сетку — 1:2.