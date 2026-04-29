Конкурс в ФНЛ: четыре претендента на четыре места. Концовка сезона снова превращается в фарс

И это только верхушка айсберга. В этом сезоне, скажем, все наверняка закончится внешне чинно и благородно — лидирующие «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» так и финишируют, а с лицензированием проблем быть не должно. Но при этом мало кто вспомнит, что концовка сезона отчасти превратилась в фарс. Потому что заявки на получение лицензии РФС I, которая позволяет выступать в РПЛ и участвовать в стыковых матчах, подавали всего семь клубов: кроме четырех перечисленных еще «Спартак» Кострома, «Челябинск» и «Торпедо». При этом три последних — без надежды на получение. У «Торпедо» ворох старых проблем, связанных с договорными матчами. Да и зимовка на 15-м месте давала понять, что подача заявки — лишь формальность.