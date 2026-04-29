Конкурс в ФНЛ: четыре претендента на четыре места. Концовка сезона снова превращается в фарс

Итоги битвы клубов Первой лиги за право выступить в РПЛ редко решаются исключительно в спортивной борьбе. Важнейший фактор, который влияет на результаты, — лицензирование. В 2021 году его не прошли «Оренбург» (2-е место) и «Алания» (4-е место), так что стыковые матчи вообще отменили. В 2023-м снова пострадал владикавказский клуб, занявший третью строчку, но не подготовивший стадион. Год назад «Черноморец» не сумел принять участие в стыковых матчах с 3-го места, не найдя подходящей арены, а главный инвестор «моряков» Сергей Шишкарев летом покинул клуб.
И это только верхушка айсберга. В этом сезоне, скажем, все наверняка закончится внешне чинно и благородно — лидирующие «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» так и финишируют, а с лицензированием проблем быть не должно. Но при этом мало кто вспомнит, что концовка сезона отчасти превратилась в фарс. Потому что заявки на получение лицензии РФС I, которая позволяет выступать в РПЛ и участвовать в стыковых матчах, подавали всего семь клубов: кроме четырех перечисленных еще «Спартак» Кострома, «Челябинск» и «Торпедо». При этом три последних — без надежды на получение. У «Торпедо» ворох старых проблем, связанных с договорными матчами. Да и зимовка на 15-м месте давала понять, что подача заявки — лишь формальность.
А у Костромы и Челябинска нет соответствующей инфраструктуры. У «Спартака» стадион в стадии строительства, а после сдачи еще требуется установить систему идентификации болельщиков (СИБ). Тот самый Fan ID. Только данная процедура занимает от четырех до шести месяцев. Можно уложиться в два, но только если у вас имеются возможности «Зенита» или московского «Спартака», а скромные представители ФНЛ такими явно не располагают. У «Челябинска» в аварийном состоянии одна из трибун. И также нет СИБ.
И, что самое важное, эти два клуба не имеют даже теоретических шансов пройти лицензирование. Дело в том, что в Правилах РФС по лицензированию клубов РПЛ в разделе «Инфраструктурные критерии» есть пункт, который гласит: «Соискатель лицензии, осуществляющий переход по спортивному принципу из дивизиона, следующего за высшим, в высший дивизион, в виде исключения в рамках выполнения данного критерия в случае отсутствия у его Стадиона действующего Сертификата соответствия РФС Высшей категории разряд “СИБ” или Первой категории разряд “СИБ”, должен к дате подачи клубом Заявки на получение Лицензии Высшей категории (РФС I) представить в Комиссию РФС по лицензированию ФК в РФ согласованную до 20 февраля календарного года, в котором начинается лицензируемый сезон, с Комиссией РФС по сертификации стадионов и РПЛ утвержденную Дорожную карту мероприятий (далее — Дорожная карта) по адаптации инфраструктуры основного домашнего стадиона Клуба к применению информационной системы идентификации болельщиков (далее — СИБ)…
Контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий, указанных в Дорожной карте, осуществляется РПЛ с предоставлением актуальной информации Комиссии РФС по лицензированию ФК в РФ".
Так вот, по данным «СЭ», никакой Дорожной карты ни «Спартак» Кострома, ни «Челябинск» не предоставили, соответственно, и контроля сроков выполнения не проводится. А 20 февраля, как вы понимаете, давно прошло.
Выходит, у нас сейчас конкурс: четыре претендента на четыре места. Важно только не провалиться ниже шестого места, иначе к стыковым встречам не допустят по регламенту.
Кто-то скажет, что тот же «Спартак» Кострома, отстающий от четвертой строчки на четыре очка, и с лицензией имел бы маловато шансов зацепиться за стыки. Не говоря о «Енисее» и «КАМАЗе», идущих еще ниже. Но давайте посмотрим на таблицу, которая сложилась в ФНЛ к зимней паузе. «Спартак» тогда был четвертым, далее «КАМАЗ», «Челябинск» и только затем «Ротор», отстававший от Костромы на четыре очка.
С тех пор все перевернулось. Красно-белые начали год с пяти матчей без побед, «Челябинск» не может выиграть последние девять туров. И здесь нет намеков на какие-то нечистоплотные вещи. Но очевидно, что отсутствие турнирной мотивации, осязаемого приза в виде повышения в классе сильно бьет по любой команде. Это психология. Можно стараться хорошо делать свою работу, но в футболе очень важен кураж, вдохновение. А игроки, уверяю вас, отлично знают о всех проблемах лицензирования и их последствиях.
И такое явное влияние на спортивную борьбу — не вина ФНЛ, а ее беда. Руководство Лиги не построит стадион, не проведет его реконструкцию, не установит СИБ. Это дело клубов — соответствовать строгим критериям Премьер-лиги. А их финансовое положение таково, что каждый год реальная борьба за повышение идет между крайне узким кругом претендентов.
Хорошо еще, что сейчас их набралось хотя бы четверо. И есть главная интрига: кто получит прямую путевку в РПЛ, а кого ждут стыки.
Константин Алексеев