Кто выйдет в РПЛ из ФНЛ?

В первой четверке таблицы Первой лиги — «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор». Только эти клубы с учетом процедуры лицензирования и имеющейся инфраструктуры реально претендуют на выход в РПЛ. Ближайшие преследователи квартета лидеров ФНЛ во главе со «Спартаком» (Кострома) еще имеют шанс подняться в зону стыков, но не рассчитывают на получение допуска (о чем ранее сообщал «СЭ»). Причем воронежцы, москвичи и екатеринбуржцы математически уже гарантировали себе как минимум участие в переходных матчах с соперниками из Премьер-лиги. Основной вопрос — кто получит две прямые путевки.
- Календарь «Факела» (61 очко): «Енисей» (3 мая, дома), «СКА-Хабаровск» (8 мая, дома), «Волга» Ульяновск (16 мая, в гостях).
- Календарь «Родины» (59 очков): «Черноморец» (2 мая, в гостях), «Челябинск» (8 мая, дома), «Арсенал» (16 мая, в гостях).
- Календарь «Урала» (58 очков): «Шинник» (4 мая, дома), «КАМАЗ» (11 мая, дома), «Черноморец» (16 мая, в гостях).
- Календарь «Ротора» (52 очка): «Арсенал» (4 мая, в гостях), «Уфа» (10 мая, в гостях), «Чайка» (16 мая, дома).
Четверка лидеров уже провела все матчи друг с другом. «Факел» уступает по личным встречам «Родине» (0:2, 1:3) и «Уралу» (0:2, 1:0), превосходит «Ротор» (4:0, 0:1). Москвичи добились преимущества как над воронежцами, так и над екатеринбуржцами (1:2, 3:1). «Урал» и «Ротор» имеют равенство (0:0, 1:1), тогда как волгоградцы получили превосходство над «Родиной» (0:0, 2:0).
«Ротор» уже в этом туре потеряет математические шансы на прямой выход в РПЛ, если не добьется лучшего исхода своего матча в сравнении с «Родиной». Борьба трех лидеров за первое и второе места способна продлиться до последнего тура.
По два матча с претендентами на повышение проведут идущий в зоне вылета «Черноморец» и осевший во второй половине таблицы «Арсенал». Новороссийцы ждут в гости «Родину» и «Урал», а туляки — «Ротор» и «Родину». При этом клуб из Екатеринбурга до выезда на юг дважды сыграет дома — с «Шинником» и «КАМАЗом», также два матча на своем поле до игры в гостях есть у «Факела» — против «Енисея» и «СКА-Хабаровска».
Турнир Первой лиги закончится за сутки до Премьер-лиги — последние туры пройдут соответственно 16 и 17 мая. Даты переходных матчей клубов РПЛ и ФНЛ — 20 и 23 мая.