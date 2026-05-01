Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.95
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.95
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.02
П2
2.31
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.31
П2
9.00
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

«КАМАЗ» обыграл костромской «Спартак» и поднялся на 5-е место

Футболисты «КАМАЗа» нанесли поражение костромскому «Спартаку» в 32-м туре Лиги PARI. Встреча, прошедшая в пятницу в Набережных Челнах, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Антона Хазова.

Источник: fckamaz.ru

Забитыми мячами отметились Давид Караев (4-я минута) и Мухаммад Султонов (64-я).

«КАМАЗ» набрал 49 очков и поднялся в турнирной таблице на 5-е место, сместив оттуда костромской «Спартак» (48).

В следующем туре костромской «Спартак» 10 мая сыграет в гостях с «Соколом». «КАМАЗ» на следующий день на выезде встретится с «Уралом».

КАМАЗ
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 32
1.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Сергей Бондарь
Голы
КАМАЗ
Давид Караев
(Даниил Шамкин)
4′
Мухаммад Султонов
64′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
13
Андрей Семенов
18
Дмитрий Тананеев
69
Владислав Давыдов
10
Роман Защепкин
9
Давид Караев
77
Ацамаз Ревазов
57′
28
Мухаммад Султонов
14
Сурхайхан Абдуллаев
86′
6
Тимофей Калистратов
24
Даниил Шамкин
86′
17
Самину Квари Абдуллахи
83
Максим Лайкин
86′
53
Александр Дерюгин
Спартак Кс
25
Даниэль Саппа
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
18
Максим Игнатьев
9
Давид Хубаев
90
Амур Калмыков
5
Денис Жилмостных
79′
78
Геннадий Киселев
87′
11
Егор Назаренко
60′
57
Марат Тлехугов
35
Иван Енин
60′
13
Илья Рубцов
88
Фарук Гогич
70′
3
Сергей Бугриев
10
Джордже Пантелич
70′
8
Дмитрий Садов
Статистика
КАМАЗ
Спартак Кс
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
