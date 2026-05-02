«Этот состав способен играть в премьер-лиге»

— На самом деле у нас тяжелейшая лига в плане достижения результата. Против нас часто играют вторым номером, не так много дают пространства у своей штрафной — я как атакующий игрок, как нападающий, могу сказать, что из-за этого в первой лиге очень тяжело добиваться результата. Любая команда может выиграть у любой. Как такового огромного преимущества в очках может ни у кого и не быть. Поэтому у нас были осечки в последнее время, но по итогам матча с «Уфой», наверно, вернули себе уверенность в своих силах. Как человек, который первый тайм наблюдал со скамейки запасных, а второй играл, хочу сказать, что даже в меньшинстве мы создавали моменты. И в итоге сделали то, что должны были сделать. А в этой лиге мы должны обыгрывать соперников иногда на характере, иногда на каком-то классе. И у нашей команды все-таки присутствует определенный класс — для этой лиги у «Родины» очень хороший состав.