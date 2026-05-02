«Этот состав способен играть в премьер-лиге»

Российский футбольный сезон постепенно подходит к концу. Среди прочего скоро определятся триумфаторы чемпионата страны в первой лиге, где за три тура до конца непонятно, кто пройдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ) напрямую с первых двух мест, а кто попытается пробиться в нее через переходные матчи, в которых должны участвовать третья и четвертая команды. Пока первым идет воронежский «Факел», второй — московская «Родина». Она всего на одно очко опережает идущий третьим екатеринбургский «Урал».
В прошлом туре команда могла и выпасть из зоны прямого выхода в РПЛ в зону переходных матчей, когда играла дома с «Уфой», а ее игрок Артем Мещанинов был удален с поля в середине второго тайма. Но в самой концовке встречи «Родина» в меньшинстве вырвала победу (1:0) благодаря голу своего нападающего Артема Максименко, который с 14 забитыми мячами борется за звание лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша первой лиги. В интервью «Известиям» 27-летний футболист рассказал о цели выйти в РПЛ, оценил, насколько нынешний состав «Родины» готов играть в элите, а также вспомнил, как тренировался в «Зените» с Александром Кокориным.
— За счет чего смогли дожать в меньшинстве «Уфу»?
— Тяжелая игра. Я бы даже сказал, одна из лучших в сезоне. Смогли дожать за счет большого желания всех в коллективе играть в следующем сезоне в другой лиге. Живем этим и делаем всё возможное, чтобы этого достичь.
— В последних турах «Родина» стала терять очки и растеряла довольно комфортный отрыв от «Урала». Можно сказать, что задрожали от близости выхода в РПЛ?
— На самом деле у нас тяжелейшая лига в плане достижения результата. Против нас часто играют вторым номером, не так много дают пространства у своей штрафной — я как атакующий игрок, как нападающий, могу сказать, что из-за этого в первой лиге очень тяжело добиваться результата. Любая команда может выиграть у любой. Как такового огромного преимущества в очках может ни у кого и не быть. Поэтому у нас были осечки в последнее время, но по итогам матча с «Уфой», наверно, вернули себе уверенность в своих силах. Как человек, который первый тайм наблюдал со скамейки запасных, а второй играл, хочу сказать, что даже в меньшинстве мы создавали моменты. И в итоге сделали то, что должны были сделать. А в этой лиге мы должны обыгрывать соперников иногда на характере, иногда на каком-то классе. И у нашей команды все-таки присутствует определенный класс — для этой лиги у «Родины» очень хороший состав.
— В плане пространства в атаке в РПЛ будет полегче «Родине», если она туда пройдет?
— В РПЛ все-таки в большей степени команды сами играют и дают играть сопернику. Поэтому в какой-то степени там даже легче будет играть (улыбается). Даже когда со стороны наблюдаешь за матчами премьер-лиги, возникает такое ощущение. Во всяком случае, могу так сказать с позиции человека, который забивает голы.
— Если «Родина» выйдет в РПЛ, команда будет нуждаться в каком-то глобальном усилении состава? Или с нынешним подбором игроков по силам удержаться в премьер-лиге?
— Я думаю, этот состав способен играть в премьер-лиге. Даже сейчас, без достаточного усиления. Но дальше уже не мы будем решать, кто покинет команду в межсезонье, а кто в нее придет.
— За счет чего вам лично и вашей команде в целом удается настолько успешный сезон?
— Мотивация у нас высокая. У всех футболистов «Родины» цель одна. Как в принципе и у самого клуба такая задача. «Родина» уже третий раз близка к выходу в РПЛ. Надеюсь, сейчас это тот сезон, который действительно будет успешным в глобальном плане. И для клуба, и для меня в том числе.
— Вы еще год назад играли в «Соколе», который и тогда, и сейчас находится внизу таблицы первой лиги. В «Родине» условия сильно выше по сравнению с Саратовом?
— Да, выше, конечно. Тут и поля тренировочные высокого качества, и проживание в отелях на выездах тоже, и перелеты. Да и сама возможность зимой пройти сборы в Дубае и Турции на хороших полях говорит о многом. Конечно, когда приезжаешь оттуда и возвращаешься, например, в дождливые Химки — ты с этим сталкиваешься, что в составе «Родины», что в составе «Сокола». Но всё равно уровень условий в моем нынешнем клубе играет свою роль. А он сопоставим с тем, что было в «Урале», когда я за него играл в РПЛ.
— Верите, что в РПЛ на «Родину» будет ходить достаточно болельщиков, несмотря на то что клуб существует совсем немного лет и будет пятой московской командой в премьер-лиге?
— Очень бы хотелось, чтобы проблем с посещаемостью не было. Но думаю, наш клуб развивается в этом плане. Есть уже болельщики у «Родины», и их немало. Уверен, поддержка у нас будет хорошая даже в возможных играх со «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом», у которых своих болельщиков очень много.
— Вы в молодости играли во второй лиге за «Зенит-2». Был момент, когда привлекали к тренировкам первой команды «Зенита»?
— Да, когда часть основы уезжала в свои сборные, меня привлекали к основе. Причем я хорошо себя проявлял в тренировочном процессе и двухсторонних играх. Но особых шансов закрепиться не было.
— Кто-то из звезд «Зенита» того периода особенно впечатлял на тренировках?
— Больше обращал внимание на атакующих игроков. Выделю Кокорина. Он очень отличался по движению и всему остальному.
— Если поднимитесь в РПЛ, будет желание доказать «Зениту», что зря вас недооценил тогда?
— Если я что-то доказываю, то в первую очередь себе. У меня самодостаточная мотивация, не связанная с «Зенитом» или другими моими бывшими клубами. Поэтому, если будет конкретный матч с «Зенитом», будет мотивация на «Зенит». Но это же касается и других соперников.
Алексей Фомин