Алаев сообщил, что у лидеров Первой лиги нет проблем с лицензиями для РПЛ

«Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии. Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал еще с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четверки проблем нет», — сказал Алаев.