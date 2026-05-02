Алаев сообщил, что у лидеров Первой лиги нет проблем с лицензиями для РПЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Клубы, занимающие места с первого по четвертое в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), не имеют проблем с прохождением лицензирования для участия в элитном дивизионе чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что на выход в РПЛ могут претендовать только четыре клуба Первой лиги, это вся лидирующая четверка — воронежский «Факел», московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». У «Челябинска» и костромского «Спартака» нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.
«Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии. Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал еще с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четверки проблем нет», — сказал Алаев.
По итогам сезона две лучшие команды Первой лиги напрямую выйдут в РПЛ. Третья и четвертая команды из таблицы проведут стыковые матчи с командами, занявшими 14-е и 13-е места в таблице высшего дивизиона чемпионата России.
После 31 тура таблицу Первой лиги возглавляет «Факел», набравший 61 очко. Далее расположились «Родина» (59 очков), «Урал» (58) и «Ротор» (52).