«Челябинск» уверенно обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Челябинска» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 32-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тимофей Комиссаров (7-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (56, с пенальти).
«Челябинск» прервал безвыигрышную серию из девяти матчей и с 43 очками вышел на девятое место в турнирной таблице, сместив на десятую строчку «Нефтехимик» (42 очка).
Футбол, Первая лига, Тур 32
2.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Кирилл Новиков
Голы
Челябинск
Тимофей Комиссаров
(Баба Н`Диайе)
7′
Рамазан Гаджимурадов
57′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
82′
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
18
Константин Кертанов
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
50′
17
Баба Н`Диайе
1′
75′
11
Георгий Гонгадзе
70
Гаррик Левин
84′
33
Алан Агаев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
8
Георгий Кантария
12
Максим Ширяев
55′
24
Александр Кахидзе
17
Эдуард Валиахметов
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
10
Давид Кокоев
80′
6
Даниил Родин
9
Рашид Магомедов
80′
14
Ислам Машуков
88
Денис Титов
46′
77
Алекси Гвенетадзе
73′
53
Кирилл Моисеев
77′
Статистика
Челябинск
Нефтехимик
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
