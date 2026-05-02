«Челябинск» уверенно обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.10
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
2.45
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.36
П2
2.12
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.25
П2
1.75
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Хайденхайм
2
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.05
П2
2.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
2
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.42
П2
7.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.10
П2
1.59
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.60
П2
13.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.60
П2
5.10
Футбол. Испания
17:15
Валенсия
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.04
П2
5.50
Футбол. Франция
18:00
ПСЖ
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.90
П2
8.00
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.29
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.10
П2
1.74
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.65
П2
7.20
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.00
П2
2.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.39
П2
2.56
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.50
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.27
П2
1.71
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

«Челябинск» уверенно обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

«Челябинск» прервал безвыигрышную серию в Первой лиге, обыграв «Нефтехимик».

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Челябинска» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 32-го тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тимофей Комиссаров (7-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (56, с пенальти).

«Челябинск» прервал безвыигрышную серию из девяти матчей и с 43 очками вышел на девятое место в турнирной таблице, сместив на десятую строчку «Нефтехимик» (42 очка).

Челябинск
2:0
Первый тайм: 1:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 32
2.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Кирилл Новиков
Голы
Челябинск
Тимофей Комиссаров
(Баба Н`Диайе)
7′
Рамазан Гаджимурадов
57′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
82′
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
18
Константин Кертанов
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
50′
17
Баба Н`Диайе
1′
75′
11
Георгий Гонгадзе
70
Гаррик Левин
84′
33
Алан Агаев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
8
Георгий Кантария
12
Максим Ширяев
55′
24
Александр Кахидзе
17
Эдуард Валиахметов
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
10
Давид Кокоев
80′
6
Даниил Родин
9
Рашид Магомедов
80′
14
Ислам Машуков
88
Денис Титов
46′
77
Алекси Гвенетадзе
73′
53
Кирилл Моисеев
77′
Статистика
Челябинск
Нефтехимик
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти