Футболисты «Родины» вышли в лидеры Первой лиги

«Черноморец» с 29 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице из 18. Команда из Новороссийска отстает от занимающей 15-е место «Уфы» на 2 очка. Три худшие команды покинут Первую лигу. Ранее ТАСС сообщал, что во Вторую лигу вылетели саратовский «Сокол» и «Чайка» из Ростовской области.