Футболисты «Родины» вышли в лидеры Первой лиги

ТАСС, 2 мая. Футболисты московской «Родины» со счетом 3:1 обыграли новороссийский «Черноморец» в матче 32-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Новороссийске.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15) и Йорди Рейна (63). У проигравших отличился Александр Хубулов (80, с пенальти).
«Родина» набрала 62 очка и возглавила таблицу Первой лиги, опередив «Факел» (61 очко). Команда из Воронежа в матче 32-го тура 3 мая примет красноярский «Енисей». Третью строчку занимает екатеринбургский «Урал» (58), на четвертом месте идет волгоградский «Ротор» (52). 4 мая «Урал» примет ярославский «Шинник», «Ротор» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».
Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в Российскую премьер-лигу (РПЛ), 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.
«Черноморец» с 29 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице из 18. Команда из Новороссийска отстает от занимающей 15-е место «Уфы» на 2 очка. Три худшие команды покинут Первую лигу. Ранее ТАСС сообщал, что во Вторую лигу вылетели саратовский «Сокол» и «Чайка» из Ростовской области.
В следующем туре «Родина» примет «Челябинск», «Черноморец» в гостях сыграет с «Чайкой». Матчи пройдут 8 мая.
Денис Попов
Хуан Диас
Александр Хубулов
79′
Артем Максименко
(Андрей Егорычев)
3′
Иван Тимошенко
(Илья Дятлов)
15′
Йорди Рейна
63′
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
21
Никита Чистяков
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
98
Александр Хубулов
87′
17
Григорий Жилкин
46′
7
Антон Антонов
59
Максим Сыщенко
66′
91
Кирилл Суслов
8
Заур Тарба
25′
67′
5
Антон Крачковский
10
Илья Жигулев
84′
9
Даниил Анциперов
88
Зикрула Магомедов
80′
11
Игорь Коновалов
13
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
52′
55
Митя Крижан
5
Андрей Егорычев
61′
23
Кирилл Ушатов
9
Артем Максименко
82′
38
Леон Мусаев
10
Йорди Рейна
70′
77
Аршак Корян
18
Магомедхабиб Абдусаламов
60′
17
Солтмурад Бакаев
69′
99
Иван Тимошенко
80′
96
Артур Гарибян
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
