Команда «Уфы» не смогла вылететь на матч в Хабаровск из-за режима «ковер»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Уфы» по причине введения режима «ковер» и закрытия воздушного пространства не смогли вылететь в субботу на матч Первой лиги в Хабаровск, сообщается в Telegram-канале клуба из столицы Башкирии.
Встреча 32-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Уфа» должна пройти в Хабаровске 3 мая, начало намечено на 10:00 мск.
«В связи с задержкой рейса Уфа — Новосибирск, превышающей четыре часа, по причине введения режима “ковер” и закрытия воздушного пространства на территории республики Башкортостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент команда остается в Уфе и будет ожидать решения руководства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Российского футбольного союза (РФС).