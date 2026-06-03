Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.62
Футбол. Товарищеские матчи
04.06
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Президент «Сочи» Ротенберг заявил, что Осинькин остается в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Игорем Осинькиным.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Сочи» не удалось сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Осинькин возглавил команду в сентябре 2025 года, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Роберта Морено.

«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные игроки уходят, но он собирает команду. Задача — выйти в РПЛ», — заявил Ротенберг «Матч ТВ» в кулуарах ПМЭФ.

С 2016 по 2020 год Осинькин возглавлял «Чертаново», после чего занял пост главного тренера самарских «Крыльев Советов», в которых проработал до 2025 года.

«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона-2025/2026.