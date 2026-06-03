Президент «Сочи» Ротенберг заявил, что Осинькин остается в клубе

«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные игроки уходят, но он собирает команду. Задача — выйти в РПЛ», — заявил Ротенберг «Матч ТВ» в кулуарах ПМЭФ.