Президент «Сочи» Ротенберг заявил, что Осинькин остается в клубе

«Сочи» не удалось сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Осинькин возглавил команду в сентябре 2025 года, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Роберта Морено.
«Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные игроки уходят, но он собирает команду. Задача — выйти в РПЛ», — заявил Ротенберг «Матч ТВ» в кулуарах ПМЭФ.
С 2016 по 2020 год Осинькин возглавлял «Чертаново», после чего занял пост главного тренера самарских «Крыльев Советов», в которых проработал до 2025 года.
«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона-2025/2026.