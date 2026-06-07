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«Пари НН» определился с новым главным тренером

По информации «РБ Спорт», «Пари НН» принял решение оставить главным тренером Вадима Гаранина. По нашим данным, контракт со специалистом рассчитан на один год.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Гаранин в апреле подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона-2025/26. В прошедшем сезоне РПЛ «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в Лигу PARI (Первая лига).

55-летний российский тренер с декабря 2024 по апрель 2025 года возглавлял клуб из Медийной футбольной лиги LitEnergy. Под руководством Гаранина эта команда провела 37 матчей в Медиалиге и лиге «На Пике», одержав 27 побед.

Ранее специалист работал главным тренером таких профессиональных футбольных клубов, как «Черноморец», «Тверь», и был формально ассистентом тренера «Сочи», по факту исполняя обязанности главного тренера.