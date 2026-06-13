Президент «Урала» выразил желание в переходе Дзюбы

«Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: “Надо брать Дзюбу!” Но ни разу не получалось с ним договориться.



Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом — без их согласия ничего не получится.



Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно», — заявил Иванов.