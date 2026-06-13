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Президент «Урала» выразил желание в переходе Дзюбы

Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал возможность перехода Артема Дзюбы в екатеринбургскую команду. По словам функционера, он бы хотел видеть 37-летнего форварда в своем клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: “Надо брать Дзюбу!” Но ни разу не получалось с ним договориться.

Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом — без их согласия ничего не получится.

Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно», — заявил Иванов.

В прошедшем сезоне РПЛ Артем Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». На данный момент нападающий сборной России находится без клуба.

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