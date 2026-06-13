Футбольный клуб «Текстильщик» вышел в Первую лигу

В субботу в заключительном, 18-м туре Леон — Второй лиги группы «Золото» дивизиона А «Текстильщик» дома со счетом 2:0 обыграл омский «Иртыш». По итогам 18 туров команда набрала 32 очка и заняла второе место, по дополнительным показателям обойдя «Сибирь». Новосибирцы заняли третье место и в стыковых матчах за выход в Первую лицу сыграют с московским «Велесом», который в ноябре 2025 года стал победителем первого этапа.