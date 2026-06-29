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РФС наложил на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: Metaratings.ru

Все дело в задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов» в 2025 году. Палата удовлетворила заявление самарского клуба и обязала «Сочи» выплатить «Крыльям Советов» задолженность по трансферному контракту Солдатенкова, а также пени за нарушение сроков расчётов.

Запрет на регистрацию футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решения — при условии, что «Сочи» не исполнит его в полном объёме.

Солдатенков перешёл в «Сочи» из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года. В сезоне-2025/26 РПЛ на его счету один гол и один ассист в 22 матчах.

Сочинцы заняли 16-е место в таблице РПЛ сезона-2025/26 и напрямую вылетели в Лигу PARI. Топ-3 вошли «Зенит» (68 очков), «Краснодар» (66) и «Локомотив» (53).