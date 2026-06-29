РФС наложил на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности

Все дело в задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов» в 2025 году. Палата удовлетворила заявление самарского клуба и обязала «Сочи» выплатить «Крыльям Советов» задолженность по трансферному контракту Солдатенкова, а также пени за нарушение сроков расчётов.