РФС наложил на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности

Все дело в задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов» в 2025 году. Палата удовлетворила заявление самарского клуба и обязала «Сочи» выплатить «Крыльям Советов» задолженность по трансферному контракту Солдатенкова, а также пени за нарушение сроков расчётов.
Запрет на регистрацию футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решения — при условии, что «Сочи» не исполнит его в полном объёме.
Солдатенков перешёл в «Сочи» из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года. В сезоне-2025/26 РПЛ на его счету один гол и один ассист в 22 матчах.
Сочинцы заняли 16-е место в таблице РПЛ сезона-2025/26 и напрямую вылетели в Лигу PARI. Топ-3 вошли «Зенит» (68 очков), «Краснодар» (66) и «Локомотив» (53).