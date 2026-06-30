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Акинфеев во второй раз вошел в число номинантов на лучшего вратаря РПЛ

Помимо Акинфеева в тройку номинантов премии «Герои РПЛ» вошли действующий обладатель награды Станислав Агкацев («Краснодар») и вратарь калининградской «Балтики» Максим Бориско.

Источник: РБК Спорт

Игорь Акинфеев из ЦСКА, Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из калининградской «Балтики» вошли в тройку кандидатов на звание лучшего вратаря в рамках премии «Герои РПЛ» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в телеграм-канале лиги.

Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон 2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино «Мосфильм». Будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.

40-летний Акинфеев — самый возрастной номинант и обладатель премии сезона 2022/23. В прошлом сезоне капитан ЦСКА провел 20 матчей, пропустил 23 мяча и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. 4 апреля получил травму и пропустил концовку сезона 2025/26.

24-летний Агкацев является действующим обладателем премии «Герои РПЛ» — он получил ее по итогам сезона 2024/25. В минувшем сезоне вратарь «Краснодара» провел 37 матчей, в которых 15 раз отыграл «на ноль» и пропустил 29 мячей.

26-летний Бориско в 23 матчах калининградского клуба в РПЛ пропустил всего 11 голов и 14 раз отыграл «на ноль». Бориско является единственным претендентом, который не получал эту премию ранее.

Премия «Герои РПЛ» проводится с 2023 года. В разные годы ее обладателями становились Матвей Сафонов («Краснодар», сезон 2023/24), Агкацев (2024/25) и Акинфеев (2022/23).

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