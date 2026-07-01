РФС отменил обязательный лимит на игроков до 21 года в матчах Первой лиги

При этом аналогичное требование сохранится для клубов Второй лиги.
Решение принято для создания условий честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции между клубами, претендующими на выход в РПЛ. В РФС отметили, что обязательное использование молодых игроков могло влиять на результаты команд, при этом не всегда обеспечивая самим футболистам полноценную игровую практику.
Совместное исследование РФС и ФНЛ показало, что игровое время в Первой лиге получали только 24 процентов футболистов не старше 21 года, тогда как во Второй лиге этот показатель превышает 50 процентов. Кроме того, именно во Второй лиге выступают вторые команды клубов РПЛ, созданные для того, чтобы молодые игроки получали необходимую игровую практику.
— Вопрос корректировки данного регламентного требования назревал давно и системно обсуждался с клубами Первой лиги. Мы провели детальные консультации, выработали консолидированную позицию и представили ее на рассмотрение в РФС. Выражаем признательность РФС за конструктивный диалог и за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящими перед Лигой, — заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов.