РФС отменил обязательный лимит на игроков до 21 года в матчах Первой лиги

Совместное исследование РФС и ФНЛ показало, что игровое время в Первой лиге получали только 24 процентов футболистов не старше 21 года, тогда как во Второй лиге этот показатель превышает 50 процентов. Кроме того, именно во Второй лиге выступают вторые команды клубов РПЛ, созданные для того, чтобы молодые игроки получали необходимую игровую практику.