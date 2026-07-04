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Иванов стал заместителем председателя совета директоров «Урала», Орещук назначен директором клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов назначен на пост заместителя председателя совета директоров клуба, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

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Источник: ФК "Урал"

Он будет отвечать за стратегическое управление клубом.

Директором «Урала» назначен Роман Орещук, который ранее был советником президента. Орещук будет отвечать за оперативную деятельность команды.

«Задача перед “Уралом” на предстоящий сезон остается прежней — вернуться в Премьер Лигу» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне «Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).