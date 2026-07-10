Главный тренер костромского «Спартака» покинул должность спустя два месяца

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ринат Билялетдинов покинул должность главного тренера костромского «Спартака», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Специалист возглавил «Спартак» в мае 2026 года. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча.
«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», — говорится в заявлении клуба, который в воскресенье дома проведет матч первого тура Первой лиги против челнинского «КАМАЗа».
Билялетдинову 68 лет. Ранее он возглавлял ряд клубов, включая московский «Локомотив», казанские «Рубин» и «Нэфис», «СКА-Хабаровск», «Олимп» из Долгопрудного, а также «Химки». В качестве игрока Билялетдинов выступал за костромской «Спартак».