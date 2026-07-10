Главный тренер костромского «Спартака» покинул должность спустя два месяца

«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», — говорится в заявлении клуба, который в воскресенье дома проведет матч первого тура Первой лиги против челнинского «КАМАЗа».