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Главный тренер костромского «Спартака» покинул должность спустя два месяца

Билялетдинов покинул должность тренера костромского «Спартака» спустя два месяца.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ринат Билялетдинов покинул должность главного тренера костромского «Спартака», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Специалист возглавил «Спартак» в мае 2026 года. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча.

«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», — говорится в заявлении клуба, который в воскресенье дома проведет матч первого тура Первой лиги против челнинского «КАМАЗа».

Билялетдинову 68 лет. Ранее он возглавлял ряд клубов, включая московский «Локомотив», казанские «Рубин» и «Нэфис», «СКА-Хабаровск», «Олимп» из Долгопрудного, а также «Химки». В качестве игрока Билялетдинов выступал за костромской «Спартак».

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